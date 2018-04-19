Etiyopya Parlamentosu’nun ilk Müslüman başkanı

Etiyopya Parlamentosu tarihinde ilk kez bir Müslümanı Parlamento Başkanı seçti.

Etiyopya Parlamentosu bugün tarihinde bir ilki yaşadı. Parlamento, ilk kez bir Müslümanı Parlamento Başkanı seçti. Abadullah Jamda’nın yerine Parlamento Başkanı olarak seçilen Mafriat Kamel göreve seçilen ilk Müslüman oldu.

Etiyopya Parlamentosu, Başbakan Abi Ahmed Ali tarafından sunulan yeni bakanlık değişikliğini de onayladı.