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Etiyopya Parlamentosu’nun ilk Müslüman başkanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 15:58 | Son Güncelleme

Etiyopya Parlamentosu tarihinde ilk kez bir Müslümanı Parlamento Başkanı seçti.Etiyopya Parlamentosu bugün tarihinde bir ilki yaşadı.

Etiyopya Parlamentosu tarihinde ilk kez bir Müslümanı Parlamento Başkanı seçti.
Etiyopya Parlamentosu bugün tarihinde bir ilki yaşadı. Parlamento, ilk kez bir Müslümanı Parlamento Başkanı seçti. Abadullah Jamda’nın yerine Parlamento Başkanı olarak seçilen Mafriat Kamel göreve seçilen ilk Müslüman oldu.
Etiyopya Parlamentosu, Başbakan Abi Ahmed Ali tarafından sunulan yeni bakanlık değişikliğini de onayladı.

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