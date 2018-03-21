Evliliklerinde 50 yılını dolduran çiftler bir araya geldi

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, devleti oluşturan kurumların başında ailenin geldiğini ve bunun korunması gerektiğini vurgulayarak, "Dünyada geriye doğru giden bir Batı kültürü, ilerleyen bir Anadolu kültürü var. Bizi burada büyütecek olan Batı'nın kaybettiği genç nesildir." dedi.

Dağ, Bayraklı Kaymakamlığı tarafından "Yaşlılar Haftası" kapsamında Bornova Öğretmenevinde gerçekleştirilen "50 Altın Yıl Projesi" çerçevesinde en az 50 yıldır bir yastığa baş koyan çiftlerle bir araya geldi. Etkinliğin yapıldığı salonda masaları tek tek dolaşan Dağ, katılımcılarla sohbet ederek onlarla yakından ilgilendi.

Konuşmasında aile kurumunun önemine vurgu yapan Dağ, 50 yılı aşkın bir süredir aile kavramını sürdürerek millete faydalı nesiller yetiştirdikleri için teşekkür etti.

Bu coğrafyada yaşayan herkesin aile ve akraba bilincini devam ettirmesi gerektiğini ifade eden Dağ, aktaran "Evlilikte 50 yılını geçirmiş olan Bayraklı'daki hemşehrilerimizle bir aradayız. 50 yıl önemli bir süre ve süre zarfında evliliği devam ettirmek karşılıklı özveriyle, dayanışmayla, ilk evlilik cüzdanını verirken hep dediğimiz iyi günlerde birlikte mutlu olun mutluluğu çoğaltın olumsuz zor günlerde de kucaklaşın ve zorluğu azaltın." dedi.