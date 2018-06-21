Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Ey CHP'ye oy veren kardeşlerim partiniz buharlaştı. Artık orası Türkiye için bir operasyon merkezi haline geldi." dedi.

Mudanya Belediyesinin AK Partili meclis üyesi Fatih Pulat tarafından Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen kahvaltıda vatandaşlarla bir araya gelen Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından en önemli seçimine gittiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2002 yılından önce hayal dahi edemeyeceği imkanlara kavuştuğunu belirterek, "Türkiye son 16 yılda kararlı, azimli ve dik duran bir liderin önderliğinde 3,5 kat büyüdü. Bu ülkeye hizmet etmek için önce aşkınızın olması lazım. Türkiye için bir rüyanızın, hayalinizin olması lazım." diye konuştu.

Türk milletinin 100 yıl önce bu ülkeyi boyunduruk altına almaya çalışanları bu coğrafyadan kovduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ama ellerini bu coğrafyadan çekmedi bunlar. Yöntemler, mekanizmalar buldular bir şekilde Türkiye'yi frenlediler. Türkiye de maalesef yerinde saydı, problemler yaşadı ve istediğimiz noktaya gelemedik. 100 yıl sonra buradan kovduklarımızın torunları yeniden ellerine cetvelleri alarak buraya geldiler. Şu anda etrafımızdalar. Bilin ki amaçları Suriye, Irak değil. Amaçları 100 yıl öncesinin intikamını almak için 100 yıl sonra bu ülke üzerinde yeniden harita çalışması yapmak. Onun için uyanık olacağız."