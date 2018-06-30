"Eylül'le birlikte vicdan, insanlık, hayaller katledildi"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin, "Eylül hunharca katledildi, bununla birlikte vicdan katledildi, insanlık katledildi, hayaller katledildi. Korkak katiller bir kez daha milli gönülleri heder etti, kedere boğdu." ifadesini kullandı. Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, meşhur bir düşünürün, "Korku, gelecek bir kötülüğü beklemenin adıdır" dediğini belirterek, korkuya teslim olmanın gelecekten ve gelecek haklarından vazgeçmek olduğunu, korkunun yenilmemesi halinde kahramanlığın yüceltilemeyeceğini kaydetti. Bahçeli, "Ya korkarak dağılacağız ya da kahramanca duracağız. Korkular umutlarımızı kıramaz, kötülükler hayata tutunma ve mücadele azmimizi köstekleyemez. İftiralar irademizi kundaklayamaz, ihanetler iddia ve ideallerimizi kapatamaz." değerlendirmesinde bulundu. Korkaklığın ruhunda kalleşlik, korkakların duruşunda da karmaşa bulunduğunu belirten Bahçeli, hainlerin korkak olduğunu, her cani ve katilin sinsice, sinerek, sürünerek yaşadığını, insanlığın devasa tecrübe ve birikiminin de bu gerçeğe açıkça işaret ettiğini belirtti.

Bahçeli, "Yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan yüzleriyle, sızlamayan kalpleriyle aramızda dolaşanlar zulmün çıban başlarıdır. Ve bunlar korkaktır." paylaşımında bulundu. Ankara Polatlı'da 22 Haziran günü 8 yaşındayken kaybolan ve günlerce aranan Eylül'ün bulunamadığının altını çizen Bahçeli, şöyle devam etti: "Meğer Eylül'e acımadan kıymışlar. Üstelik toprağa gömmüşler. Ne istediniz bu sabiden? Ne alıp veremediğiniz vardı bu küçük yavruyla? Hiç mi yüreğiniz titremedi? Eylül hunharca katledildi, bununla birlikte vicdan katledildi, insanlık katledildi, hayaller katledildi. Korkak katiller bir kez daha milli gönülleri heder etti, kedere boğdu. Olacak iş mi bu? Ey canavarlar, küçücük bir bedene, küçücük bir ana kuzusuna nasıl kastettiniz? Eylül topraktan çıktı, tekrar toprağa girecek." - "Hakikaten çok üzgünüm" "Peki, üstümüze düşen feryat çığlığından, fecaat çığından nasıl kurtulacağız? Eylül'ün hesabını nasıl vereceğiz? Eylüllere musallat olan şerefsizlere nereye kadar tahammül göstereceğiz?" sorusunu yönelten Bahçeli, "Hakikaten çok üzgünüm. Bir yanda minik bir köpeğin dört bacağıyla birlikte kuyruğu kesilir ve ölüme bırakılır, diğer yanda küçük çocuklar hedef haline gelir. Nasıl bu duruma düştük? Böyle gidemeyiz, bu şekilde daha fazla mesafe alamayız." açıklamasında bulundu.