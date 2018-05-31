"Ezine Gıda İhtisas OSB Türkiye'nin projesidir"

Projenin ne kadar büyük olduğunu hesaplamak için bin 500 dönümün büyüklüğünü bilmenin yeterli olacağını ifade eden Turan, "Bin 500 dönüm, kaba bir hesapla 150 tane futbol sahası demek. O kadar büyük bir alanda, burada 8 bin kişinin ekmek yiyeceğini, ailelerini de hesaba katarsak 30-40 bin kişinin istifade edeceği devasa bir tesisten bahsediyoruz." diye konuştu.

"Bence 1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar kıymetliyse Gıda İhtisas OSB de o kadar kıymetli. Çünkü buradaki istihdam buranın elması, armudu, peyniri, zeytini, zeytinyağı ve sütü olduğu sürüce devam edecek. Yani burası ölünceye kadar devam edecek bir proje. Kısacası, Çanakkale'nin Ezine ilçesine yapılacak olan 150 futbol sahası büyüklüğündeki, 8 bin kişinin çalışacağı Gıda İhtisas OSB Türkiye'nin projesidir."

- "2019 sonu 2020 başlarında dumanların tütmeye başladığını göreceksiniz"

Projenin, Çanakkale'nin kader çizgilerinden biri olduğunu, sadece Ezine'nin değil tüm bölgenin ekonomisine, tarımına katkı sağlayacağını anlatan anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Bin 500 dönüm içerisinde çok farklı iş kollarının sadece tarım olmak kaydıyla yer bulacağı istihdam üreteceği bir yer. Şu an tam ortasındaki derenin ıslahını geziyoruz. Yakın zamanda kamulaştırmaları bitti, imar planları da bitti. Bununla ilgili artık şirketlere bunların verilme süreci başlayacak ve 2019 sonu 2020 başlarında burada yavaş yavaş dumanların tütmeye başladığını göreceksiniz. Bunun hayali bile çok keyifli çok onurlu bir iş her türlü makam ve mevki geçer ama en büyük hatıralarımızdan bir tanesi buradaki OSB'nin Çanakkale'mize kazandırılması olacak. Ben çok onurluyum, gururluyum burayla ilgili. Çünkü çocuklarımız artık köyden kentte değil kentten köye gitmeye çalışacaklar. Çiftçimizin ürettiği ürün kıymetliyse değerliyse neden şehre gelsin yeni dönemde göreceksiniz buradaki etiketleme, dondurma, paketleme ihracat imkanları arttıkça çok daha farklı bir tabloyla karşılaşacağız."

