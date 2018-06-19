"F-35, çok taraflı, çok kapsamlı bir proje"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den F-35 alımına ilişkin, "Bu, çok taraflı, çok kapsamlı bir proje. Öyle 'Ben istedim iptal ettim.' veya 'Türkiye'yi çıkarmak istiyorum.' olmaz. Ve gerekçeye baktığımız zaman gerekçeler de zaten kabul edilebilir değil, ama kongreden mektuplar geliyor. Bu S400'lerden dolayı kafa karıştırıcı bazı girişimler oluyor ama herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Senatosu'nun F-35 kararının sorulması üzerine, F-35'lerle ilgili ilk teslim için 21 Haziran'da Türkiye'nin davet edildiğini belirten Çavuşoğlu, "2 uçağın teslimi. Ondan sonra eğitim süreci olacak zaten. Öyle 'yükle gel kargoya' veya 'uçakları uçur gel' olmuyor. Teslim yapılacak, ondan sonraki süreçte de eğitim çalışmaları orada devam edecek. Bu, çok taraflı, çok kapsamlı bir proje. Öyle 'Ben istedim iptal ettim.' veya 'Türkiye'yi çıkarmak istiyorum.' olmaz. Ve gerekçeye baktığımız zaman gerekçeler de zaten kabul edilebilir değil, ama kongreden mektuplar geliyor. Bu S400'lerden dolayı kafa karıştırıcı bazı girişimler oluyor ama herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli. Biz bugüne kadar ortak üretim dahil üzerimize düşeni yaptık. Bugüne kadar F-35'ler için ödememiz gereken parayı da aksatmadan ödedik. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik." diye konuştu.

Münbiç'le ilgili sorular üzerine, bu konuda ABD ile bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, YPG/PKK'nın bölgeden çıkması için şu anda devriye görevinin yapılmaya başlandığını, güvenlik birimleri oluşuncaya kadar da ABD ve Türkiye'nin birlikte güvenlik tedbirlerini alacağını bildirdi. Bölgeyi kimin yöneteceği, yönetimde kimlerin olacağı, güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağı gibi konularda da Türkiye ve ABD'nin birlikte karar vereceğini kaydeden Çavuşoğlu, yol haritasının amacının da zaten bu olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, "Mike Pompeo ile bizim onay verdiğimiz yol haritası, Münbiç yol haritası, bu, diğer yerler için de bir model olacak. Dün itibarıyla uygulama safhasına geçti diyebiliriz. Dün bizim askerlerimizin oraya girmeye başlamasıyla uygulamanın ilk adımı atıldı. Bundan sonraki süreçte YPG/PKK buradan çekilecek. ABD onların silahlarını alacak. Birimler oluşuncaya kadar güvenlik konusunda bizler ortak tedbir alacağız, orada birlikte devriye gezeceğiz. Ve burayı terk etmek zorunda kalan insanların, Türkiye'deki Suriyelilerden de bahsediyorum buralara dönmesi için de onlara birlikte destek vereceğiz. Kısacası burayı istikrara kavuşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Münbiç modelinin Fırat'ın doğusundaki bölgeler için de uygulanacağını bildirdi. - Karamollaoğlu'nun açıklamaları Bir gazetecinin "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adayı, Saadet Parti'li Temel Karamollaoğlu'nun 'Kandil boşaldı, boş yeri bombalıyoruz.' diye bir açıklaması oldu. Kandil'de boş bir yer mi bombalanıyor?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, şu karşılığı verdi: "Temel Bey bu bilgiyi nereden almış, orada adamları mı var? Son zamanlarda, gerçi ittifaklar yüzünden kimin ne olduğu karıştı kaldı. İttifak kurduğu partinin içinde PKK'lılar var, DHKP-C'liler var. Acaba oradan mı aldı, nereden aldı? Şu bir gerçek, tabii bombalamaya başladığınız zaman lider kadrosu özellikle kendini güvenceye almak için bazen şehre, bazen sınırların öbür tarafına kaçıyor. Tabii sınır kontrolü orada kolay değil, kaçışlar oluyor. İran onlara kucak açıyor anlamında söylemiyorum, kaçışlar oluyor. Ama Kandil bugün PKK'nın üssüdür ve bizim için de bir bataklıktır ve buraları bizim tertemiz etmemiz gerekiyor. Temel Bey gibi bir insanın söylemesi gereken şey, 'Biz sonuna kadar destekliyoruz, kahraman askerlerimize, Mehmetçik'imize dua ediyoruz.' demesidir. Vatan, millet sevgisi olan bir insanın bunu söylemesi gerekiyor. Vatan, millet sevgisi olan insanların da seçim ortamı gözlerini kör etmez. Demek ki Temel Bey onlarla daha içli dışlı olduğu için başka bilgilere sahiptir. Bizim istihbaratımız, askerlerimiz ve kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışıyor. Geçen gün de sayın Cumhurbaşkanımız Antalya mitinginden sonra katıldığı bir televizyon programında dedi ki 'Kandil bölgesinde toplantı halindeyken orayı vurdular.' Temel Bey'in bilgi kaynaklarını biz de öğrenmek isteriz, daha sağlıklı bilgi kaynağı varsa."