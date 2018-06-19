"F-35'leri mutlaka alacağız"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun F-35 kararına ilişkin, "Karşılıklı akitlerin, edimlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu süre içinde mutlaka getireceklerdir. Temsilciler Meclisinin kararı, Senatonun kararı, bizim için bir kıymeti harbiyesi yoktur." dedi.
Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında ABD Senatosu'nun F-35 kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD ilişkilerinin günübirlik olmadığını vurguladı.
İki ülke arasında uzun yıllara dayanan müttefiklik ilişkisi bulunduğuna değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Bu süreç içinde dalgalı gittili geldili ilişkiler olmuş Amerika ile Türkiye arasında. Özellikle son yıllarda güney sınırlarımızda ortaya çıkan yeni durumlar, ilişkilerimizin gerginliğe evrildiği süreç vardı. Ama Türkiye'nin kararlı dik duruşu özellikle de terörü kaynağında kurutma iradesi, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Operasyonu, Kandil'e düzenlenen operasyonlarla Türkiye'nin terörle mücadelede bağımsız, özgür ve güçlü konumunu tahkim etmek üzere alacağı kararlar için hiç kimseden icazet beklemeyeceğini, aktif siyasetini, tutumunu sergileyeceğini göstermiş oldu."
Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikada alternatif üreten siyaset geliştirmek suretiyle hareket ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"ABD ile F-35 ile ilgili anlaşma temin edildi. Anlaşmalarla ilgili gerekenler yapıldı. Bu bir sözleşmedir. Karşılıkları akitlerin, edimlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu süre içinde mutlaka getireceklerdir. Temsilciler Meclisinin kararı, senatonun kararı, bizim için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Zaten ortaya konan iddia, Rahip Brunson davası ve S-400'ler konusunda iddialar var. Ama unutulmaması gereken şu var ki, Türkiye önemli bir coğrafyada bulunuyor. Türkiye burada ilelebet payidar kalacaktır. Türkiye, kendi savunmasını, gücünü tahkim etmek için alternatiflerini gerçekleştirecektir. Bugün bir başka ülke, NATO üyesi olmayan ülkeden S-400 aldığında mesele edilmiyor da Türkiye S-400 aldığında mesele ediliyorsa burada çifte standart vardır. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil."
Türkiye'nin, dayatmalarla mücadele edeceğini aktaran Çavuşoğlu, "Dayatmalarla Türkiye'nin bağımsızlığını ve özgürlüğünü sınırlamaya çalışanlara karşı kendi aktif sürecini, politikasını yürütecektir. Biz F-35'leri de mutlaka alacağız." dedi.
(Sürecek)
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