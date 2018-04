Fakıbaba: Birliğimize yönelik tehditleri bir bir ortadan kaldırıyoruz

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü törenlerine katıldı. Bakan Fakıbaba, 98 yıl önce vatan toprağı için verilen mücadelenin bugün de sürdüğünü belirterek, "98 yıl önce olduğu gibi bugün de her türlü şartta, aynı ruhla, birlik ve beraberlik içerisinde gerekli mücadeleyi gösteriyoruz. Topraklarımıza, birliğimize beraberliğimize ve kardeşliğimize yönelik tehditleri, bir bir ortadan kaldırıyoruz. Kaldırmaya devam edeceğiz" dedi.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle Kurtuluş Müzesi'nde düzenlenen törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Fransızlara karşı ilk kurşunun atıldığı mekân olan Kurtuluş Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, törene katıldığı için mutluluk yaşadığını söyledi. Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğünü ve hiçbir terör örgütüne teslim olmayacağını anlatan Fakıbaba, şöyle dedi:

"Türkiye Şanlıurfa’sıyla Manisa’sıyla, Mersin'iyle hiçbir zaman evvelallah yenilemeyecektir. Bu açıdan baktığımızda, bugün sahip olduğumuz değerlerin bedellerinin ölçülemeyecek kadar kıymetli olduğunu görmekteyiz. 98 yıl önce olduğu gibi bugün de her türlü şartta, aynı ruhla, birlik ve beraberlik içerisinde gerekli mücadeleyi gösteriyoruz. Topraklarımıza, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize yönelik tehditleri, bir bir ortadan kaldırıyoruz. Kaldırmaya devam edeceğiz. Bunu bütün örgütler, FETÖ, PKK, PYD, YPG hepsi bilmek zorundadırlar. Bu ülke insanları olduğu müddetçe Allah’ın izniyle bunlara burada yaşam hakkı hiç olmayacaktır."

Fakıbaba konuşması sırasında aniden yağmur bastırması üzerine de "Yağmur rahmet olması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olmam dolayısıyla beni çok mutlu etti. Şimdi diyorum ki ya Rabbi yağmur yağdırıyorsun, esasında gökten para atıyorsun bize. Allah’a binlerce şükürler olsun. Hem kurtuluş için binlerce şükürler olsun hem de yağmur için şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Fakıbaba’nın ardından kürsüye çıkan ve şemsiye altında konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da kentin kurtuluşunun önemli olduğunu ve bugün Şanlıurfa'nın önemli bir cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi.

Yağmur nedeniyle Bakan Elvan konuşmasını kısa kesti ve ardından protokol üyeleri müzeye girerek törenler kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.