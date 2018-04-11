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Fakıbaba: Birliğimize yönelik tehditleri ortadan kaldırıyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 18:10 | Son Güncelleme

BAKANLAR FUAR MERKEZİNİ AÇTI Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Şanlıurfa Fuar Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

BAKANLAR FUAR MERKEZİNİ AÇTI Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Şanlıurfa Fuar Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Karaköprü'de 80 bin metrekarelik alan üzerine kurulan fuarın açılışında konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olan grupların olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Türkiye'nin gelişmesinden, kalkınmasından, büyümesinden, küresel ölçekte güç sahibi olmasından rahatsız olanlar var. Biz bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz yedi düvele karşı bu mücadelemizi asla sonlandırmayacağız. Allah'ın izniyle bu terörün kökünü kurutacağız. Türkiye gücünü Fırat Kalkanı'nda gösterdi, Zeytin Dalı'nda gösterdi. Eğer önümüze çıkacak olurlarsa yine gösteririz. Biz güçlü bir millet ve ülkeyiz." Şanlıurfa'nın son 15 yılda ihracatının 22 kat artığını ifade eden Bakan Elvan, "Şu anda 153 milyon dolarlık bir ihracatımız var. 2023 hedefimizde ise Şanlıurfa'da 2 milyar dolarlık bir ihracatı gerçekleştirmektir. Bunu da başaracağız" diye konuştu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise Fuar Merkezi'nin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Şanlıurfa'nın her şeyi hak ettiğini, yarınlarının bugünlerden daha güzel olacağını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesti. Fuar Merkezi'nin açılışının ardından Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan kentten ayrıldı. Bakan Fakıbaba ve beraberindeki kent protokolü ise Fuar Merkezi'ni gezip stant açan firma yetkililerinden bilgi aldı.

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