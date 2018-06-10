HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fakıbaba, Bozova'da muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 21:10 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Ortak paydamız memleketimiz, hizmet, insanların refahı, insanların daha fazla zenginleşebilmesi, mutlu olması, eğitim, sağlık hizmeti almasıdır"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, insanların farklı fikir ve düşüncelere sahip olabileceğini belirterek, "Ortak paydamız memleketimiz, hizmet, insanların refahı insanların daha fazla zenginleşebilmesi, mutlu olması, eğitim, sağlık hizmeti almasıdır." dedi.

Fakıbaba, Bozova'daki muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle belediyenin konferans salonunda bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, milletvekilliği ve bakanlığında kendisine oy veren vermeyen herkese kalbiyle hizmet ettiğini belirten Fakıbaba, Şanlıurfa'nın her şeyiyle bu hizmetleri hak ettiğini söyledi.

Vatandaşların farklı fikir ve düşüncelere sahip olsa da tek ortak paydasının vatan ve hizmet olduğunu vurgulayan Fakıbaba, "Ortak paydamız memleketimiz, hizmet, insanların refahı insanların daha fazla zenginleşebilmesi, mutlu olması, eğitim, sağlık hizmeti almasıdır. Bu anlamda vakit Bozova, Şanlıurfa, Türkiye vaktidir." dedi.

Katılımcılardan 24 Haziran'daki seçimler için destek isteyen Bakan Fakıbaba, tek amaçlarının hizmet olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından tek tek söz alan muhtarlar ve STK temsilcileri, sorun ve taleplerini dile getirdi.

Bu arada, Bakan Fakıbaba, programdan önce Bozova Belediyesi tarafından yaptırılan ikram çeşmesinden vatandaşlara şerbet ikram etti.

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesiKemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi
Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız (3)Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Bozova gıda muhtarlar Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

AK Parti'li vekille tokalaşırken oyun oynayan vatandaşın fotoğrafı büyük ilgi gördü

AK Parti'li vekille tokalaşırken oyun oynayan vatandaşın fotoğrafı büyük ilgi gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde

Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İsmail Kahraman helallik istedi!

İsmail Kahraman helallik istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.