Fakıbaba, Bozova'da muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, insanların farklı fikir ve düşüncelere sahip olabileceğini belirterek, "Ortak paydamız memleketimiz, hizmet, insanların refahı insanların daha fazla zenginleşebilmesi, mutlu olması, eğitim, sağlık hizmeti almasıdır." dedi.

Fakıbaba, Bozova'daki muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle belediyenin konferans salonunda bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, milletvekilliği ve bakanlığında kendisine oy veren vermeyen herkese kalbiyle hizmet ettiğini belirten Fakıbaba, Şanlıurfa'nın her şeyiyle bu hizmetleri hak ettiğini söyledi.

Vatandaşların farklı fikir ve düşüncelere sahip olsa da tek ortak paydasının vatan ve hizmet olduğunu vurgulayan Fakıbaba, "Ortak paydamız memleketimiz, hizmet, insanların refahı insanların daha fazla zenginleşebilmesi, mutlu olması, eğitim, sağlık hizmeti almasıdır. Bu anlamda vakit Bozova, Şanlıurfa, Türkiye vaktidir." dedi.

Katılımcılardan 24 Haziran'daki seçimler için destek isteyen Bakan Fakıbaba, tek amaçlarının hizmet olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından tek tek söz alan muhtarlar ve STK temsilcileri, sorun ve taleplerini dile getirdi.

Bu arada, Bakan Fakıbaba, programdan önce Bozova Belediyesi tarafından yaptırılan ikram çeşmesinden vatandaşlara şerbet ikram etti.

