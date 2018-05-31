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Fakıbaba Harran'da muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 16:17 | Son Güncelleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Allah'ın izniyle bir daha meclise girdiğimizde, 16 yılda yaptığımızı, 5 yıl içerisinde bir daha katlayacağız"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Allah'ın izniyle bir daha meclise girdiğimizde, 16 yılda yaptığımızı, 5 yıl içerisinde bir daha katlayacağız." dedi.

Fakıbaba, Harran'daki muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle Harran Anadolu Lisesinde bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada AK Parti iktidarının 15 yılda önemli işler yaptığını söyleyen Fakıbaba, 24 Haziran sonrasında güçlü bir yönetimin ve güçlü bir cumhurbaşkanının yönetimi devralacağını belirtti.

Şanlıurfa'daki 8 ilçede Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü binalarının yenilendiğini anlatan Fakıbaba, ihtiyaç duyulan hizmet binalarının da en kısa sürede devreye alınacağını belirtti.

Hükümetin çiftçiye desteğini sürdürdüğünü dile getiren Fakıbaba, "Şanlıurfa'da bu yıl elektrik enerjisi ödemelerinin yüzde 35'ini çiftçi, yüzde 65'ini ise devletimiz karşılayacak." dedi.

AK Parti'nin gelecek dönemde çok daha başarılı işlere imza atacağını ifade eden Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Biz bu işe, yönetime çok rahat tecrübeli olarak giriyoruz. Allah'ın izniyle bir daha meclise girdiğimizde 16 yılda yaptığımızı 5 yıl içerisinde bir daha katlayacağız. Seçim vaadimiz ortada, yaptıklarımız ortada. Milletimiz bize güveniyor. Biz de milletimize hak ettiği hizmeti sunabilmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yapacağımız çok iş var. Teşkilatımızla beraber elimizden geleni yapacağız. Destek ve dualarınıza ihtiyacımız var. 15 yılda çok iş yaptık, geriye kalan işlerimizi de tamamlayacağız. Plan, program ve ihalede olan işlerimizin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Her hizmetle tek tek ilgileneceğiz."

Fakıbaba, konuşmasının ardından katılımcıların talep ve önerilerini dinledi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Harran

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