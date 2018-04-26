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Fakıbaba: Her şey gelip geçici, bugün bakanım ama yarın değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da ‘Yem Bitkileri Ekim Projesi' tanıtım toplantısına katıldı.

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da ‘Yem Bitkileri Ekim Projesi' tanıtım toplantısına katıldı. Tanıtım toplantısında bakanlık olarak yaptıkları projeleri yöresel aba kıyafeti giyerek anlatan Fakıbaba, "Bu yaptığımız iyiliklerle anıldığımız zaman öldüğümüzde bir dua bir Fatiha okuduğunuzda o bizi memnun edecektir. İşte o bakanlık öyle bir bakanlıktır. Onun için boş bunlar her şey gelip geçicidir. Bugün bakanım ama yarın değilim. Ama ben biliyorum ki siz beni bakan olarak değil, Fakıbaba olarak seviyorsunuz" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Eyyübiye ilçesine bağlı Akçamescit Mahallesinde 'Yem Bitkileri Ekim Projesi' tanıtım toplantısına katıldı. Mahalleli kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılanan Bakan Fakıbaba, projenin kaba yem ihtiyacının karşılanması için hayata geçirildiğini söyledi. Yem bitkileri için çayır ve meraların önemine değinen Bakan Fakıbaba, "Kaliteli kaba yemin en ucuz ve en kolay temin edildiği yer çayır ve meralardır. Hayvancılığın yıllık kaba yem ihtiyacı 70 milyon tondur. Bu ihtiyacın 14 milyonu çayır ve mera alanlarından sağlanmakta. Toplamda 15 milyon ton kaba yem açığımız var. Söz konusu açığın kapatılması için, çayır mera alanlarının ıslah edilerek otlama kapasitesinin artırılması yem bitkileri ekilişinin artırılarak toplam ekilebilir alan içindeki payının yüzde 15'lere çıkarılması yeşil yem zincirinin kurulması gerekmekte. Bu proje bu eksikliklerin eseri" dedi.

2 gün önce Madrid'e gittiğini hatırlatarak tarım açısından Madrid ve Şanlıurfa'yı kıyaslayan Fakıbaba, "Madrid'in ve Şanlıurfa'nın tarım alanına baktım. Emin olun aramızda çok büyük fark yok. Fark var ama kapatılmayacak fark değil. Çalıştığımızda halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bu proje önemli proje. Bu projeyle 2 milyonluk yem bitkisini desteklediğimizde sadece Şanlıurfa kaba yem ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak" diye konuştu.

Yöresel aba kıyafeti giyen Bakan Fakıbaba 2023’e kadar Türkiye'nin et ithal eden bir ülke olmayacağını söyledi. Bakanlığı döneminde yapılan hizmetleri anlatan bakan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Bu yaptığımız iyiliklerle anıldığımız zaman öldüğümüzde bir dua bir Fatiha okuduğunuzda o bizi memnun edecektir. İşte o bakanlık öyle bir bakanlıktır. Onun için boş bunlar her şey gelip geçicidir. Bugün bakanım ama yarın değilim. Ama ben biliyorum ki siz beni bakan olarak sevmiyorsunuz, Fakıbaba olarak seviyorsunuz. Bu güzel Allah razı olsun sizden."

'GIDA ÜRETMEYEN BİR ÜLKE BAĞIMSIZLIKTAN SÖZ EDEMEZ'

Gıdaya ulaşmanın gün geçtikçe daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böyle bir ortamda kendi gıdasını üretemeyen hiçbir devlet bağımsızlıktan söz edemez. Son zamanlarda gördük, tırlar dolusu doları olan ülkeler gıdaları olmayınca ne duruma düştüler. Çok şükür Türkiye’miz var ve o ülkelerin yardımına koşuyor. Teknolojiyi dünya seviyesinde hatta daha da ileri bir şekilde temin etmek öncelikli amacımızdır. Tabii bunun kadar önemli bir başka mesele de tarımsal girdileri üreticilerimiz için uygun hale getirmektir. Bu bakımdan Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri bizim için çok önemli. Hizmeti üreticinin ayağına götürmelisiniz. Ayrıca hizmette kaliteyi de artırmalısınız. Yani anlayacağınız üreticinin hizmetkarı olacaksınız. Böyle olduğu takdirde çalışmalarımız anlam kazanacaktır."

Bakan Fakıbaba kürsüde yaptığı konuşmasında kendisini ayakta dinleyen kadınların alkışlaması üzerine protokol çadırına dönerek, “Hep kadınlar alkışlıyor. Sizler gölge yerdesiniz hiç alkışlamıyorsunuz" diye espri yaptı.

Fakıbaba, konuşmasının ardından ekili alanda traktörle dolaştı.

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