Fakıbaba, iftarını hastalar ve hasta yakınlarıyla yaptı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Her zaman halkımızla beraberiz. Onlarla beraber olmak bizim için gururdur." dedi.
Fakıbaba, Haliliye Belediyesi tarafından Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurulan çadırda hastalar ve hasta yakınlarıyla iftar yaptı.
Hastaları ziyaret ederek 'Geçmiş olsun.' dileğinde bulunan Fakıbaba, refakatçilerle de sohbet etti.
Fakıbaba, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca halkla iftar programlarında buluşmaya devam ettiklerini söyledi.
Vatandaşların sunulan hizmetlerden memnun olduğunu dile getiren Fakıbaba, "Hastaları ziyaret etmek bizim görevimiz. Görüyorum ki, hastalar hizmetlerden çok memnun ve mutlu. Hocalarıma ve hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Her zaman halkımızla beraberiz. Onlarla beraber olmak bizim için gururdur. Onlarla hem iftarımızı açıyoruz hem de problemlerini yerinde çözmek için uğraş veriyoruz. Bugün de hastanemizi ziyaret ettik. Şükürler olsun hastalarımız devletimize, hükümetimize dualar ediyor. Herkes memnun, zaten bir sıkıntı olsa bir bakan veya milletvekili gördüklerinde hemen koşarak gelirler." diye konuştu.
2002 yılı öncesiyle 2018 yılı arasındaki farkın görülmesi gerektiğini vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:
"Muhteşem bir fark var. Bu farkı belki 18-20 yaşlarındaki gençler bilmez fakat bizim yaşlarımızda olanlar, 2002 yılı öncesi hekimlik yapan arkadaşlar bu işi çok iyi bilirler. Gerçekten böyle bir hastanede çalışmak hekim açısından da mutluluk verici. Çünkü buranın yönetimi 2002 yılı öncesine göre çok daha kolay. Her şey oturmuş, yerli yerinde. Tıbbi malzeme ve gereçler, her şeyi mükemmel duruyor. Bu alanda hem hocalarım hem de hastalarımız çok şanslı."
Bakan Fakıbaba'ya iftar programında HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ve Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da eşlik etti.
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