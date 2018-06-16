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Fakıbaba, milletvekili Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 19:19 | Son Güncelleme

Fakıbaba, milletvekili Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıda ağabeyi öldürülen AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Fakıbaba, beraberinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, partisinin milletvekili adayları ve teşkilat yöneticileriyle, Yıldız'ın taziyeleri kabul ettiği Suruç ilçe merkezdeki Atatürk Bulvarı'nda bulunan seçim bürosuna geldi.

Burada Yıldız ve ailesine taziyelerini ileten Bakan Fakıbaba, Yıldız ile bir süre sohbet etti.

Fakıbaba ve beraberindekiler daha sonra buradan ayrıldı.

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Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız gıda Taziye Ziyareti

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