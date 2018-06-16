HABER

Fakıbaba: Suruç'taki olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Suruç'ta yaşanan hadiseden dolayı gerçekten bayram yapamadık.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Suruç'ta yaşanan hadiseden dolayı gerçekten bayram yapamadık. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Adalete ve yargıya inanıyoruz. Soruşturmanın sonucunda hak yerini bulacaktır" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, AK Parti İl Başkanlığı'nca Şanlıurfa'da düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bir restoranda gerçekleştirilen bayramlaşma programında, Bakan Fakıbaba'nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti'nin milletvekili adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Şanlıurfalı da yer aldı. Kent sakinleriyle tek tek tokalaşıp, bayramlarını kutlayan Bakan Fakıbaba, Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü kavga nedeniyle bayram yapamadıklarını söyledi. Fakıbaba, "Suruç'ta yaşanan hadiseden dolayı gerçekten bayram yapamadık. O konuya girmek de istemiyorum. Çok üzüntülüyüz. Bu olayın olmaması lazımdı. Şanlıurfa'mıza hiç uygun bir olay değildir. Bu olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Biz adalete ve yargıya inanıyoruz. Bu soruşturmanın sonucunda hak yerini bulacaktır. Ama benim seçim çalışması yapan arkadaşıma bir saldırı olmuştur. Bu bağlamda da bu olayı kesinlikle kınıyorum. İnşallah böylesi olayların olmaması için dua ediyoruz" diye konuştu.

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnceİçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
AK Parti’den MHP’ye bayram ziyaretiAK Parti’den MHP’ye bayram ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.