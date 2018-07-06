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Fakıbaba: Türkiye'de insan nüfusu artıyor, hayvan sayısında azalma oluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da düzenlenen 'Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Bilgilendirme Toplantısı'na katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz merayı kazanamazsak, terörü yok etmesek, Türkiye'de insan nüfusu her geçen gün artmasına rağmen, hayvan sayısında bir azalma oluyor.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da düzenlenen 'Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Bilgilendirme Toplantısı'na katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz merayı kazanamazsak, terörü yok etmesek, Türkiye'de insan nüfusu her geçen gün artmasına rağmen, hayvan sayısında bir azalma oluyor. Bu anlamda iki önemli projeye imza attık" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ev sahipliğinde 'Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi’nin tanıtım programına katılmak için Şanlıurfa'ya geldi. GAP Havaalanında Vali Abdullah Erin ve kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Fakıbaba, GAPTEM Tarımsal Araştırma Merkezi'ndeki programa katıldı. Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Bilgilendirme Toplantısına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı, Ziraat Bankası Bölge Başkanı Murat Kara, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve besiciler katıldı. Toplantıda hayvan varlığının artırılması için sektörün önündeki sorunların giderilmesi için bir dizi çalışma yürüttüklerini ifade eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Biz merayı kazanamazsak, terörü yok etmesek, Türkiye nüfusu her yıl artmasına rağmen hayvan sayısında bir azalma oluyor. Bu sorunu gidermek üzere iki önemli projeye imza attık, bunlardan birisi TİGEM'in küçükbaş hayvan projesi, diğeri de 250 bin damızlık düve projesi. Bu çalışmamız, herkese 300 koyun vereceğiz gibi yanlış anlaşıldı, böyle bir şey yok. Kime vereceğiz? Bu işi bilene, ahırı olana, merası olana vereceğiz. Çünkü bu işin dönmesi lazım. Bu dönerken de ona geçim kaynağı olarak bin 600 civarında avans vereceğiz, veteriner vereceğiz, ilaç parası vereceğiz, yem vereceğiz. Sonra bu kuzular doğduğu zaman da alım garantisi vereceğiz. Piyasa da bin liraya satılıyorsa ben de bin liraya veya bin 10 liraya alacağım. Projeyle ilk yılda üreticimiz maliyeti düşüldükten sonra ortalama 40 bin lira kazanç elde etmiş olacak. Hayata geçirdiğimiz yeni projelerle hayvancılığı kurtaracağımıza inanıyorum. Fransa 10-15 yıl önce et ithal eden bir ülke iken, şimdi hayvan ihraç eden ülke olmuş. Bunları araştırdık ve bunların nedeninin ana azlığı olduğu ortaya çıkıyor."

'TERÖR OLAYLARI YÜZÜNDEN BESİCİLER YAYLADAN ÇEKİLDİ'

Türkiye’de terör olayları olmadan önce kırmızı etin yüzde 25'ini küçükbaş hayvanlardan elde edildiğini ifade eden Bakan Fakıbaba, "Bu terör olaylarından dolayı insanlar yaylalardan çekildikten sonra küçükbaş oranı şimdi yüzde 9'larda. İnşallah bu projelerle bu oranı yüzde 20'lere çıkacağına inanıyorum. TİGEM'in 2 amacı var, birincisi damızlık yetiştirmek, ikincisi ise yerli tohum yetiştirmek. İnşallah bunlarda başarılı işlere imza atacağız" dedi.

'100 LİRA KAZANMAK İÇİN DİŞİ KOYUN KESTİRİYORSUN?'

Konuşmasında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bazı marketlerin dişi koyun kestireceğine ilişkin duyumlar aldığını ve bunun önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri aldıklarını ifade eden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba"Biz dişi koyunun kesilmemesi için bu kadar çalışırken sen 100 lira fazla kazanmak adına niye dişi koyunu kestiriyorsun? Biz niye alıyoruz dişi koyunu? Bir ananın kaybolması en azından 7 yavrusunu engellemek demektir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 'Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi’ kapsamında koyun almaya hak kazanan üreticilere temsili olarak belgelerini verdi.

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