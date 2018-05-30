HALİL FİDAN - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, güçlü cumhurbaşkanı için güçlü bir Meclisin şart olduğunu belirterek, "Milletin kararına saygı duyuyorum ama buna emin olun ki AK Parti hükümeti, Reisimiz, Meclisimiz çoğunluğu elde ettiğinde Türkiye güçlenecektir." dedi.

Bakan Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden zaferle ayrıldığını, 24 Haziran'da da bunu tekrarlayacaklarına inandığını söyledi.

Türkiye'de herkesi kucakladıkları için halkın desteğini aldıklarını dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Biz yaratılanı Yaradan'dan dolayı seviyoruz. 81 milyon bizim kardeşimiz, yani kökeni, dini, mezhebi ne olursa olsun biz onlar için varız. Eğer onlar yoksa biz de yokuz. Onun için AK Parti hem Şırnak'ta hem Edirne'de hem Antalya'da hem Rize'de var. Yani doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, Kürtler, Türkler, Araplar, Lazlar, Çerkezler hepsi bizim kardeşimiz. Biz hiçbir zaman ne bir etnik grubu gözeterek, başka partilerin yaptığı gibi 'biz sizi temsil edeceğiz' diye ortaya çıkan bir parti değiliz. Biz kardeşiz. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı herkes kardeştir. Bir bakıyorsunuz ki birisi 'ben şu etnik grubu destekleyerek çıkıyorum' diyor. Bir etnik grupla ortaya çıktığınız zaman bu demektir ki siz diğerini ötekileştiriyorsunuz, bizde öyle bir şey yok."