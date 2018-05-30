HALİL FİDAN - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, güçlü cumhurbaşkanı için güçlü bir Meclisin şart olduğunu belirterek, "Milletin kararına saygı duyuyorum ama buna emin olun ki AK Parti hükümeti, Reisimiz, Meclisimiz çoğunluğu elde ettiğinde Türkiye güçlenecektir." dedi.
Bakan Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden zaferle ayrıldığını, 24 Haziran'da da bunu tekrarlayacaklarına inandığını söyledi.
Türkiye'de herkesi kucakladıkları için halkın desteğini aldıklarını dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti:
"Biz yaratılanı Yaradan'dan dolayı seviyoruz. 81 milyon bizim kardeşimiz, yani kökeni, dini, mezhebi ne olursa olsun biz onlar için varız. Eğer onlar yoksa biz de yokuz. Onun için AK Parti hem Şırnak'ta hem Edirne'de hem Antalya'da hem Rize'de var. Yani doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, Kürtler, Türkler, Araplar, Lazlar, Çerkezler hepsi bizim kardeşimiz. Biz hiçbir zaman ne bir etnik grubu gözeterek, başka partilerin yaptığı gibi 'biz sizi temsil edeceğiz' diye ortaya çıkan bir parti değiliz. Biz kardeşiz. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı herkes kardeştir. Bir bakıyorsunuz ki birisi 'ben şu etnik grubu destekleyerek çıkıyorum' diyor. Bir etnik grupla ortaya çıktığınız zaman bu demektir ki siz diğerini ötekileştiriyorsunuz, bizde öyle bir şey yok."
- "Halkın duasına ve oyuna talibiz"
"Bizim işimiz hizmet etmek, hizmetkarlık etmek" ifadesini kullanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, şöyle devam etti:
"Halkın duasını almaktan daha güzel bir şey olabilir mi? Biz bütün halkın duasına ve oyuna talibiz. Onun için Allah'ın izniyle kim ne derse desin, bu halk artık aydınlandı, her şeyi görüyor, hizmeti görüyor. Eğer halk sizden bir şey istiyorsa demek sizi seviyor ve umut vaadediyorsunuz. Bu bağlamda yine halkımızın emrindeyiz isteklerini mutlaka not ediyoruz, ciddi bir şekilde çalışıyoruz ve biz bunları Allah'ın izniyle yerine getireceğiz. Yani biz durmuyoruz. Allah'ın izniyle şunu söylüyorum, durmak yok, yola devam."
Fakıbaba, AK Parti'nin kurulduğu ilk günden itibaren engellenmeye çalışıldığını fakat bunlara rağmen çok büyük başarılar elde ettiğini vurguladı.
Bu seçimlerden de zaferle ayrılacaklarını ve ülkeyi daha ileriye taşımak için mücadele edeceklerine değinen Fakıbaba, "Ben halkıma şunu söylüyorum; gerçekten slogan olduğu için değil, 'Vakit Türkiye vakti, vakit Şanlıurfa vakti.' 15-16 yılda çok büyük işler yaptık, bize bir 5 yıl daha verin. Güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye, güçlü Şanlıurfa diyorum. Güçlü bir Türkiye için mutlaka bir daha AK Parti diyorum." ifadesini kullandı.
Fakıbaba, şu anda AK Parti'yi çok iyi gördüğünü ve bütün vatandaşların kendilerini kucakladığını dile getirerek, Şanlıurfa'da da en yüksek oyla Meclise gideceklerine inandığını kaydetti.
- "Milletin kararına saygı duyuyorum"
Seçmenlerden hem partisine hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermelerini isteyen Fakıbaba, Türkiye'nin bu sayede daha güçlü yönetileceğini söyledi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine değinen Fakıbaba, "Eğer 15 Temmuz hain darbesi gerçekleşmiş olsaydı, belki biz hayatta olmayacaktık çünkü biz o bombaların altındaydık ve o gerçekleşmiş olsaydı artık Türkiye'de demokratik bir şekilde insanlar rahatça konuşamayacaktı. Türkiye'de bölünmeler yaşanacaktı." diye konuştu.
Ahmet Eşref Fakıbaba, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin geleceği açısından önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Allah'ın izniyle, 24 Haziran seçimleri var olma ile yok olma arasında karardır. Ya var olacağız, ya yok olacağız, başka şıkkı yok bu işin. Milletin kararına saygı duyuyorum ama buna emin olun ki AK Parti hükümeti, Reisimiz, Meclisimiz çoğunluğu elde ettiğinde Türkiye güçlenecektir. Eğer Cumhurbaşkanımız güçlü olup, biz Mecliste güçlü olmadığımız takdirde mutlaka ve mutlaka yönetimde bir zaaf olacaktır. Onun için halkımızın bu yanlış bilgilendirmelere kanmamalarını özellikle istirham ediyorum. Güçlü Meclis olmadığı müddetçe güçlü hükümetin, güçlü cumhurbaşkanının olması zordur ve orada Cumhurbaşkanımızı rahat çalıştırmazlar. Bu bağlamda biz gerçekten güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü cumhurbaşkanı, güçlü Türkiye diyorsak mutlaka ve mutlaka oylarımızı AK Parti'ye vermeliyiz."
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