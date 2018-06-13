Fakıbaba'dan süt ve hayvansal destekleme ödemeleri açıklaması:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiğ süt ve besilik erkek sığır destekleme ödemelerine bugün başlayacaklarını bildirdi.

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'daki seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği AK Parti Viranşehir İl Başkanlığında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılığa yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çiğ süt ve besilik erkek sığır destekleme ödemelerine bugün 18.00'da başlayacaklarını vurgulayan Ahmet Eşref Fakıbaba, şunları kaydetti:

"2018 yılı Ocak-Şubat-Mart dönemi çiğ süt desteklemesi ödemesi kapsamında, TC Kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 olan üreticilerimize bugün saat 18.00 itibarıyla, T.C Kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan üreticilerimize ise 22 Haziran tarihi itibarıyla ödemeler yapılacak. Bu kapsamda, 72 ilde toplamda 264 bin 560 yetiştiriciye 2,6 milyon ton çiğ süt için 267 milyon lira destekleme ödemesi yapmış olacağız. 2018 yılı 1'inci dönem besilik erkek sığır desteklemesi ödemesi kapsamında da üreticilerimize bugün 18.00 itibarıyla ödemeleri yapılacak. 61 ilde toplamda 14 bin 613 yetiştiriciye 115 bin hayvan için 29 milyon TL destekleme ödemesi yapılacak."