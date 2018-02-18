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Faruk Çelik AK Parti teşkilatlarını birlik olmaya çağırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 16:02 | Son Güncelleme

AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, Bursa’da teşkilatta geçmişte görev almış il ve ilçedeki gençlik ve kadın kolları başkanlarıyla bir araya geldi.AK Parti Gemlik eski ilçe Başkanı Enver Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıda eski il başkanları da söz aldı.

AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, Bursa’da teşkilatta geçmişte görev almış il ve ilçedeki gençlik ve kadın kolları başkanlarıyla bir araya geldi.
AK Parti Gemlik eski ilçe Başkanı Enver Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıda eski il başkanları da söz aldı. AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, "Siyaseti meslek haline getirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. 18 yıldır parlamentoda önemli görevlerde bulundum. Uzun yıllardır ilk kez bu bayramı çocuklarımla geçirdim. Birileri geçmişte kırmızı plakadan güç almış olabilir. Bakanlığın hiçbir imkanını kullanmadım. Koltuktan güç almayı değil, ne verebilirizi düşündük" dedi.
AK Parti, isimlerden ibaret olmadığını, milyonların gönül verdiği bir siyasi hareket olduğunu belirten Çelik, "2019’da Cumhurbaşkanlığı sistemine doğru giderken teşkilatların gözden geçirilmesi anlamında Cumhurbaşkanımız ’metal yorgunluk’ ifadesini kullandı. Yoksa kadroların dışlanması, yok sayılması gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Faruk Çelik, "Teşkilatlarla bir araya gelerek sohbet etmek güzeldi. Vakit bulduğumuzda Bursa’yı ve Urfa’yı ziyaret ediyoruz. 34 yıllık siyasi hayatımızda insana önem verdik. Cumhurbaşkanlığı seçimi önemlidir. Zaman küs olma zamanı değil, birlik zamanıdır. Bir olalım, diri olalım, iri olalım" dedi.

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