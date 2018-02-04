HABER

Faruk Çelik: Kılıçdaroğlu, bir kendi seçimini kaybetmiyor

POLİTİKA HABERLERİ | 04.02.2018 16:46 | Son Güncelleme

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, CHP'de Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu eliştirirken, "Bütün seçimleri kaybediyor ama bir kendi seçimini kaybetmiyor" dedi.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, CHP'de Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu eliştirirken, "Bütün seçimleri kaybediyor ama bir kendi seçimini kaybetmiyor" dedi. Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, beraberinde Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek ve Kemalettin Yılmaztekin, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ve Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Yücetepe ile birlikte Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi olan Ahmet İnan'ın oğlu Müslüm Enes İnan ile Zeynep Karlıtekin'in düğünü katıldı. Burada genç çiftlerin nikah şahidi olan protokol, İnan ve Karlıtekin ailesini tebrik etti. Programı kapsamında AK Parti Bozova ilçe teşkilatını ziyaret eden Faruk Çelik ve beraberindeki milletvekilleri, partililer tarafından coşkuyla karşılandı. İlçe binasında partililere seslenen Faruk Çelik, Avrupa destekli dış güçlerin bu toprakları Türkiye'ye çok gördüklerini belirterek, "Kula kulluk bu millette Şanlıurfalılara yakışmaz. Tarihe san veren bu millete yakışmaz. Onun için dimdik bir şekilde haksızlıkların karşısında duracağız. Onların derdi petrol, onların derdi buralarda devletçikler, kurup büyük İsrail'i oluşturmaktır. Buna fırsat vermemenin adresi bugün artık kaderi 80 milyon milletimizle değil İslam alemiyle bütünleşen AK Parti'nin sesinin daha gür çıkması gerekiyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçilmesini de değerlendiren Faruk Çelik, "Bütün seçimlerden yenilen ama bir tek seçimde kazanan bir genel başkan yeniden seçildi. Bütün seçimleri kaybediyor ama bir kendi seçimini kaybetmiyor. AK Parti ve Türkiye için hayırlı olmasını diliyoruz." Bozova ilçe teşkilatından ayrılan Faruk Çelik, daha sonra Birecik ilçe teşkilatını ziyaret edecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Flaş iddia: CHP’li iki vekil tuvalette yumruklaştı

Flaş iddia: CHP’li iki vekil tuvalette yumruklaştı

Başbakan Yıldırım Kilis’te

Başbakan Yıldırım Kilis’te

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ravza Kavakçı Kan;

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ravza Kavakçı Kan;

CHP kurultayında zehirlenme

CHP kurultayında zehirlenme

CHP kurultayında şok! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

CHP kurultayında şok! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

AK Parti Niğde Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AK Parti Niğde Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.