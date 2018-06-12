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Fas'ın Gazze'de kurduğu sahra hastanesinin açılışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 15:47 | Son Güncelleme

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Fas Kralı 6. Muhammed'in talimatıyla kurulan sahra hastanesinin açılışı yapıldı - Fas heyeti Filistin Kızılayı'na yoksul ailelere dağıtılması amacıyla 56 tonluk gıda yardımı teslim etti

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Fas Kralı 6. Muhammed'in talimatıyla kurulan sahra hastanesinin açılışı yapıldı.

Fas resmi heyeti ve Filistin Sağlık Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu açılışta, heyet Filistin Kızılayı'na yoksul ailelere dağıtılması amacıyla 56 tonluk gıda yardımı teslim etti.

Fas'ın Kahire Büyükelçisi Ahmed et-Tazi, Hay ez-Zehra bölgesinde yapılan açılışta yaptığı basın açıklamasında, Kral 6. Muhammed'in dayanışma görevi bilinciyle Gazze'ye gıda ve ilaç yardımları yapılması ile bölgedeki halkın faydalanması amacıyla sahra hastanesi kurulması için talimat verdiğini söyledi.

Hastanenin bölgedeki yükü hafifletmek için yaralılara tıbbi ve cerrahi hizmetler sunacağını ifade eden Tazi, hastane ekipmanlarının transferi için Mısır’ın başkenti Kahire ile Fas arasında 16 askeri uçağın kullanılmasıyla bir hava trafiği gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Gazze'deki sağlık sektörünün çabalarından ve hastanenin açılışında kendilerine verdikleri destekten övgüyle söz eden Tazi, Fas Kralı'nın girişimi çerçevesinde Filistin Kızılayı'na gıda yardımının teslim edildiğini söyledi.

Tazi, Fas Kralı 6. Muhammed'in başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulana kadar uluslararası ve siyasi düzeyde Filistin halkını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

- Hastanede 13 doktor, 21 hemşire görev yapacak

Hastane sorumlusu Ahmed Bu Naim, hastane personelinin 13'ü doktor, 21'i hemşire olmak üzere 124 kişiden oluştuğunu belirtti.

Hastanenin yatak kapasitesinin 30 olduğunu ancak zaruri durumlarda bunun artırılabileceğine işaret eden Bu Naim, hastane bünyesinde ortopedi, gastroenteroloji, diş, göz, kulak burun boğaz ve jinekoloji bölümlerinin bulunduğunu aktardı.

Fas Kralı 6. Muhammed'in, geçen ay, Gazze'de cerrahi operasyonların yapılabileceği sahra hastanesinin kurulması için karar aldığı bildirilmişti.

Kararın, Gazze'de düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde çok sayıda sivilin yaralanması üzerine alındığı, bu adımın gösterilerde yaralanan Filistinli sivillere hizmet verilmesi için atıldığı kaydedilmişti.

Fas'tan Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardım kafilesi bünyesindeki sahra hastanesi ve sağlık personeli bölgeye 8 Haziran'da ulaşmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit olan Filistinlilerin sayısının 127'ye ulaştığı, 14 binden fazla kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

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Fas Fas Kralı Gazze Şeridi

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