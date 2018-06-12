Fas'ın Gazze'de kurduğu sahra hastanesinin açılışı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Fas Kralı 6. Muhammed'in talimatıyla kurulan sahra hastanesinin açılışı yapıldı.

Fas resmi heyeti ve Filistin Sağlık Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu açılışta, heyet Filistin Kızılayı'na yoksul ailelere dağıtılması amacıyla 56 tonluk gıda yardımı teslim etti.

Fas'ın Kahire Büyükelçisi Ahmed et-Tazi, Hay ez-Zehra bölgesinde yapılan açılışta yaptığı basın açıklamasında, Kral 6. Muhammed'in dayanışma görevi bilinciyle Gazze'ye gıda ve ilaç yardımları yapılması ile bölgedeki halkın faydalanması amacıyla sahra hastanesi kurulması için talimat verdiğini söyledi.

Hastanenin bölgedeki yükü hafifletmek için yaralılara tıbbi ve cerrahi hizmetler sunacağını ifade eden Tazi, hastane ekipmanlarının transferi için Mısır’ın başkenti Kahire ile Fas arasında 16 askeri uçağın kullanılmasıyla bir hava trafiği gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Gazze'deki sağlık sektörünün çabalarından ve hastanenin açılışında kendilerine verdikleri destekten övgüyle söz eden Tazi, Fas Kralı'nın girişimi çerçevesinde Filistin Kızılayı'na gıda yardımının teslim edildiğini söyledi.