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Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerine verilen hapis cezalarına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 04:08 | Son Güncelleme

Başkent Rabat'ta toplanan yüzlerce kişi, Rif Hareketi aktivistlerine verilen cezalara tepki amacıyla eylem yaptı

RABAT (AA) - Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindekilere verilen hapis cezaları, başkent Rabat'ta kalabalık bir grup tarafından protesto edildi.

Parlamento binası önünde toplanan yüzlerce kişi 5. Muhammed Caddesi'ne doğru yürüdü. Rabat Halk Hareketini Destekleme Komitesinin çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe katılanlar "Halk şekli hükümleri kınıyor", "Halkın evlatları hapiste, yargılama telefonla" sloganları attı. Göstericiler, tutukluların serbest bırakılması talebinde bulundu.

Rabat'taki yürüyüşle eş zamanlı olarak Kazablanka, Tanca ve Agadir'de de benzer gösteriler gerçekleştirildi.

AA muhabirine konuşan aktivist Reşid el-Belğıti, Rif Hareketi aktivistlerine yönelik yargılamayı takip eden herkesin verilen "sert" cezaları garip karşıladığını söyledi.

Rif hareketi aktivistlerinin barışçıl ve makul taleplerde bulunduğunu belirten Belğıti, söz konusu davanın şeklen hukuki, içerik olarak siyasi, çözümünün de siyasi olduğunu sözlerine ekledi.

Kazablanka İstinaf Mahkemesinde salı günü görülen davanın duruşmasında, gösterileri organize etmek suçlamasıyla yargılanan Rif Hareketi yöneticilerinden Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi, yirmişer yıl hapse, gözaltına alınan 50'ye yakın kişi de 2 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Fas yönetimi, 1998 yılında Jerada'da bazı kömür ocaklarını kapatmıştı. Kentte metruk bir kömür ocağında çalışan iki kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyordu. Gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesine kadar kısa süreliğine duraklamıştı.

Öte yandan El-Huseyme kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler geçen yıl mayısta yeniden başlamıştı.

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