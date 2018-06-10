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Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 09:46 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski TBMM)Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a, "Ergenekon'da tutuklama kararları geldiğinde utandık, Başbakan'ımız 'Çıldırdı mı bunlar' dedi" ifadesinden dolayı tepki gösterdi. Altaylı, "Arınç siyasette her zaman 'özü sözü bir, düşündüğünü söyleyen bir adam' imajı çizmeye çalışmıştı. Bu imajın yerle yeksan oluşunu izledim. Utanarak" dedi.

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

'Başkası adına utanmak' başlığıyla yayımlanan (10 Haziran 2018) yazısında Altaylı, 275 sanıklı Ergenekon davasıyla ilgili olarak Arınç'ın o dönem "Türkiye bağırsaklarını temizliyor" dediğini hatırlattı.

'ERDOĞAN OLSA İNANIRIM'

"Arınç, generaller tutuklandığında nasıl üzüldüklerini, ne yapacaklarını bilemediklerini falan anlattı. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan olsa inanırım. En azından İlker Başbuğ’un tutuklanmasına ciddi ciddi dertlendiğini biliyorum. Bunu o zaman da saklamamış, söylemişti" diyen Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

'GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA BUNU NASIL SÖYLEDİ'

"Fakat Arınç’ın bu konudaki inandırıcılığı yüz üzerinden sıfır. Hatta sıfırın bile altı. O günlerde, 'İyi ki bu orduyla savaşa girmemişiz' diyen... O günlerde bu komplo operasyonlarla ilgili 'Türkiye bağırsaklarını temizliyor' diyen sanki bir başkasıydı. Kameraya baka baka, hadi kameraların hafızası yok, aklı yok ama karşısındaki gazetecilerin gözünün içine baka baka bunu nasıl söyledi, kendine olan saygısını ne zaman bu kadar örseledi anlamak mümkün değil."

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç Ergenekon davası Fatih Altaylı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
fetö arabulucusu
kozmik odanın hesabini vereceksin bu millete arinc
arınc bana süikast var diyerek kozmik odayı actırdın ordaki bilgileri fetöye sen iletmedinmi dış devletlerde bulunan casuslarımızın ölümünü sağlamadınmı ne üzülmesi numarası yapıyon tarih sizi af etmiyecek
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