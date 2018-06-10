Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

'Başkası adına utanmak' başlığıyla yayımlanan (10 Haziran 2018) yazısında Altaylı, 275 sanıklı Ergenekon davasıyla ilgili olarak Arınç'ın o dönem "Türkiye bağırsaklarını temizliyor" dediğini hatırlattı.

'ERDOĞAN OLSA İNANIRIM'



"Arınç, generaller tutuklandığında nasıl üzüldüklerini, ne yapacaklarını bilemediklerini falan anlattı. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan olsa inanırım. En azından İlker Başbuğ’un tutuklanmasına ciddi ciddi dertlendiğini biliyorum. Bunu o zaman da saklamamış, söylemişti" diyen Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

'GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA BUNU NASIL SÖYLEDİ'



"Fakat Arınç’ın bu konudaki inandırıcılığı yüz üzerinden sıfır. Hatta sıfırın bile altı. O günlerde, 'İyi ki bu orduyla savaşa girmemişiz' diyen... O günlerde bu komplo operasyonlarla ilgili 'Türkiye bağırsaklarını temizliyor' diyen sanki bir başkasıydı. Kameraya baka baka, hadi kameraların hafızası yok, aklı yok ama karşısındaki gazetecilerin gözünün içine baka baka bunu nasıl söyledi, kendine olan saygısını ne zaman bu kadar örseledi anlamak mümkün değil."

