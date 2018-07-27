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Fatih Altaylı'dan Rahip Brunson'la ilgili ses getirecek iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 09:35 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye ile ABD arasında krize yol açan Rahip Andrew Craig Brunson olayı ile ilgili olarak ses getirecek bir iddiada bulundu.

Fatih Altaylı'dan Rahip Brunson'la ilgili ses getirecek iddia

Gazeteci Fatih Altaylı, Brunson'ın cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınmasının "Tamamen duygusal" olduğunu aktararak, ABD'de çok sıkı ilişkileri bulunan hukukçu bir arkadaşının, "ABD bu konuda sabırsız. Rahibin İstanbul-New York bileti ayrılmış bile olabilir” dediğini söyledi.

Altaylı'nın "Ev verilir, koltuk verilmez" başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

ABD’de çok sıkı ilişkileri bulunan hukukçu bir dostumla konuştuk dün.

“Rahip Brunson’ın durumu G20 toplantısındaki ikili görüşmelerde gündeme gelmiş. Bir iyi niyet adımı olarak eve çıktı” dedi.

Yani cezaevinden ev hapsine girmesinin nedeni “Tamamen duygusal”.

“Niye tamamen serbest bırakmadılar o zaman” diye sordum.

“Türkiye’de yargı tamamen siyasal otoritenin emrinde görüntüsü olmaması içindir muhtemelen” dedi.

Aslı Aydıntaşbaş, Brunson’ın Hakan Atilla ile takas edileceğini yazdı. Onu hatırlattım.

“Zannetmiyorum. Hakan Atilla mevzuu buzdolabında ve orada kalması şimdilik her iki tarafın da işine geliyor. Daha acil ve önemli meseleler var. Hakan Atilla konusu ekonomi için yakın ve acil tehdit değil. Şimdilik daha acil tehditler var. Hakan Atilla Türkiye’ye geri verilse bile o davanın olası komplikasyonlarını ortadan kaldırmaz. Aslı Hanım’a gelen bilgi yanlış olabilir” dedi.

“Bundan sonra ne olabilir?” diye sordum.

“Brunson bundan sonra bir daha hapse girmez. Şimdi yavaş yavaş ABD’ye gönderilmesinin önü açılacaktır. Yavaş derken çok da yavaş değil. Çünkü ABD bu konuda sabırsız. Rahibin İstanbul-New York bileti ayrılmış bile olabilir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Andrew Craig Brunson rahip Fatih Altaylı

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