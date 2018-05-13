HABER

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 11:34 | Son Güncelleme

Gazeteci Fatih Altaylı, 'Meral Akşener cumhurbaşkanı adaylığından çekildi mi?' diye sorduğu yazıdan sonra, Akşener'in kendisini telefonla aradığını açıkladı.

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’le yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Fatih Altaylı’nın Akşener: Medyada yokum ama halkta varım başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“’Meral Akşener cumhurbaşkanı adaylığından çekildi mi?’ diye sordum dün; hiçbir medya türünde haberlerini göremediğimi söyleyerek.

Önce vatandaşlardan tepki geldi. “Siz görmüyorsanız kabahat Meral Akşener’de değil. Siz kör olmuşsunuz” diyen vatandaşlardan…

Sonra Aytun Çıray aradı, “Yok Fatih Bey, Meral Hanım adaylığını iddialı biçimde sürdürüyor ve en çok çalışan aday. Şu ana kadar 61 vilayete gittik. Seçime kadar tüm illeri gezmiş olacağız, hepsinde miting yapıyoruz, sokak sokak geziyoruz, vatandaşlarla her yerle bir araya geliyoruz. Haklısınız televizyonlarda ve gazetelerde yokuz ama vatandaşın yanında biz varız” dedi.

Sonrasında ise Meral Akşener aradı.

Kahkahalar atarak.

Çok neşeli hatta neşeliden öte çok şendi.

“Fatih Bey, adaylıktan çekilmek ne kelime, şu anda bazılarının asabını en fazla bozan aday olarak tam gaz çalışıyorum. Geri adım yok, sürekli ileri gidiyoruz. Ben asla pes etmedim, etmeyeceğim. Bugün benim medyaya çıkmamı engelleyenler pes edecek sonunda. Ama sakın yanlış anlamayın, medyaya sitem etmiyorum. Onların durumunu anlıyoruz. Ama medya görmüyor diye biz yok olmuyoruz. Tam aksine vatandaşla bütünleşmiş vaziyetteyiz. Her yerdeyiz. Herkesleyiz. Türkiye’nin her yerinde varız ama medyada yokuz” dedi.


'İnce yol aldı, Akşener geri kaldı''İnce yol aldı, Akşener geri kaldı'
Meral Akşener seçim kampanyasına start veriyorMeral Akşener seçim kampanyasına start veriyor
24 Haziran erken seçimleri bahis oranları açıklandı24 Haziran erken seçimleri bahis oranları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Fatih Altaylı İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Tuncay Mollavesioğlu yazdı: Meral Akşener 2. turda kazanır

Tuncay Mollavesioğlu yazdı: Meral Akşener 2. turda kazanır

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 25 yorum
HERŞEY ÇOK İYİ OLACAK!
AKşener yanlış yoldasın.Soyadının dahi karşı geliyor bu işe.
senin reklama ihtiyacın yok senin yolun dogru herkezin kalbi seninlen
Bu partiyi destekleyen birisi değilim. Ama artık düşünüyorum, çünkü hak varsa ve hakka inanıyorsak haksızlık yapılıyor. Zülm ve haksızlık karşısında asla korkmam, ve karşı dururum.
Helal ...
Hep bir elden parlatın bakalım, tutacak m? bence nafile
sen en fazla miğde bozarsın asap değil sen kimsin ya 15 temmuz artığı hani başbakan oluyordunya yurtta sulh geliyordu ne oldu yemedimi....
meral boş konuşma seni bu millet değil bir kaçtane şakşakçın destekliyor. onlarda seni muhtar bile yapmaya yetmez.ne chp ne diğerleri boş.milletin tercihi belli bunu sizde biliyorsunuz ama Nasrettin hoca misali ya tutarsa anlayışındasınız.ama bu çok uçuk bir şey.hayallerle yaşanmıyor.her hayali gerçekler desteklemeli
Gerçekten şöyle kanallara bakıyorumda akpden başka bir parti mitingi hemen hemen yok. Adalet diyorlar sizin adaletinize tüküreyim...
Medya hangi muhalif lider hakkında haber verebiliyor ki. Faşist yönetim gibi deyince de kızıyorlar. En son İsmail Saymaz tırpanlandı.
Feto bir derin devlet oyunudur her zaman yüksek güç pozisyonunda. İçindekileri saymaya gerek yok bilmeyenler ya çok saflar yada hiç mert değiller biraz düşünün en çok bu oyunu kim bozdu? Tabiki Selahattin Demirtaş eğer kendisi içerdeyse şundan kesin emin olun derin devlet yada ismi her ne ise şuan dışarda görev başında. Hele rolcülerden birtanesi varki kendini çok açık ediyor (milli ittifaka kim HDP’yi hedef gösterdiyse)
Sizler rüya görüyorsunuz,,birazda canınız öyle istiyor.Halk Meral Hanımı devletin başında görmek istiyor.
Tv ler göstermiyor ustaa
aç tavuk kendini buğday ambarında zannetmiş bu filimin sonuda belli ekmeleddin eklemeleddin sen kendini tekmeleddin demiştik şimdi meral çıktı sadece gülerek izliyoruz
şişirin şişirin elinizde patlar. mynet de her gün beş on tane haberi var bari sen yayınlamasaydın mynet kendinden haberin yok
Sosyal demokratım ama Akşenere oy vereceğim.
Medya birilerinin tekelinde olduğu nrml.
Gez bakalım nal toplamaya hazır ol kahkaha O zaman belli olur olmaz mı
RTE SENİ ARADIĞINDA TÜPCÜNÜN BABASI GİBİ NASIL KORKUDAN AĞLIYORDUN HALA ÇIKIP KONUŞABİLİYORSAN BU SENİN YÜZSÜZLÜĞÜNDENDİR. EDEP YAHU BİRAZ EDEP.
sadece medyaya bakarak bile akşenerden ne kadar korktukları görülebilir
medyada yoklar çünkü medya tekellesmis durumda hatta TRT de onlara dahil olmuş diğerlerini gösteren yok bir de eşitlik hak adalet ten bahsederler ama bu millet sandıkta nasıl tek yürek olacak o zaman ellerindeki medyanın bir işe yaramadığını anlayacaklardır
indirin nasıl indiriseniz indirin. gerçekten sıkıldık. gerçekten bu kez tamam olmalı. hanginiz gelirseniz gelin ama mevcut olan gelmesin. yeterrr.
Şahsen ben inanmıyorum bu habere,aöıköadı atmasyon olduğunu düşünüyorum,zaten ispatı zor. Fatih Altaylı işte ... Gülüyorum.
Hangi partiden olursa olsun milletvekili aday adaylarına bakıyorum da bunların içinde fakir yok, çiftçi yok, emekçi yok, ev hanımı yok, yani bu milletin hasletlerini temsil eden bir Allah'ın kulu yok. Peki kimler var; paraya doymuş avukat tüccarlar, doktor tüccarlar, illerde ticarete hile katarak sivrilmiş ve isim yapmış bazı para ağaları, sanayici ve iş adamları, masa başında temsil ettiği çalışanlarına ihanet etmiş sendika başkanları vs. vs.. Şimdi bu ülke neden bu halde, neden modern devletlerin 250 sene gerisindeyiz, neden ahlaklı ve huzurlu bir toplum olmayı yakalayamamışız anladınız mı?
ÇEKİLİRMİ YAHU. İNATÇI SİNEKLERİ İYİ BİLİRİM..
Diğer Haberler
Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den Bahçeli'nin af önerisine yorum

Muharrem İnce'den Bahçeli'nin af önerisine yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde

Kırıkkale Belediyesi'nin eski Başkanı MHP'li Mustafa Pekdoğan CHP'ye geçti

Kırıkkale Belediyesi'nin eski Başkanı MHP'li Mustafa Pekdoğan CHP'ye geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?

İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar

İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.