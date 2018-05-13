Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’le yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Fatih Altaylı’nın Akşener: Medyada yokum ama halkta varım başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“’Meral Akşener cumhurbaşkanı adaylığından çekildi mi?’ diye sordum dün; hiçbir medya türünde haberlerini göremediğimi söyleyerek.

Önce vatandaşlardan tepki geldi. “Siz görmüyorsanız kabahat Meral Akşener’de değil. Siz kör olmuşsunuz” diyen vatandaşlardan…

Sonra Aytun Çıray aradı, “Yok Fatih Bey, Meral Hanım adaylığını iddialı biçimde sürdürüyor ve en çok çalışan aday. Şu ana kadar 61 vilayete gittik. Seçime kadar tüm illeri gezmiş olacağız, hepsinde miting yapıyoruz, sokak sokak geziyoruz, vatandaşlarla her yerle bir araya geliyoruz. Haklısınız televizyonlarda ve gazetelerde yokuz ama vatandaşın yanında biz varız” dedi.

Sonrasında ise Meral Akşener aradı.

Kahkahalar atarak.

Çok neşeli hatta neşeliden öte çok şendi.

“Fatih Bey, adaylıktan çekilmek ne kelime, şu anda bazılarının asabını en fazla bozan aday olarak tam gaz çalışıyorum. Geri adım yok, sürekli ileri gidiyoruz. Ben asla pes etmedim, etmeyeceğim. Bugün benim medyaya çıkmamı engelleyenler pes edecek sonunda. Ama sakın yanlış anlamayın, medyaya sitem etmiyorum. Onların durumunu anlıyoruz. Ama medya görmüyor diye biz yok olmuyoruz. Tam aksine vatandaşla bütünleşmiş vaziyetteyiz. Her yerdeyiz. Herkesleyiz. Türkiye’nin her yerinde varız ama medyada yokuz” dedi.



