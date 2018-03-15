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Fatsa AK Parti’de devir teslim töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 16:38 | Son Güncelleme

AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı’na yeni seçilen Cenan Kır, görevi eski başkan Abdullah Uçar’dan devraldı.Eski Başkan Abdullah Uçar, doğum gününde başkanlık görevini yeni başkan Cenan Kır’a teslim etti.AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı’nda devir teslim töreni düzenlendi.

Fatsa AK Parti’de devir teslim töreni

AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı’na yeni seçilen Cenan Kır, görevi eski başkan Abdullah Uçar’dan devraldı.
Eski Başkan Abdullah Uçar, doğum gününde başkanlık görevini yeni başkan Cenan Kır’a teslim etti.
AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı’nda devir teslim töreni düzenlendi. Yeni başkan Cenan Kır devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Kendilerine güvenenleri mahcup etmeden bu bayrağı daha ileriye taşımak için elinden geleni yapacağız. Bu zamana kadar partimize hizmet eden herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimizle birlikte çalışmalarımıza disiplinli bir şekilde devam edeceğiz” dedi.
Görevi teslim eden eski Başkan Abdullah Uçar ise, “Başkanlık görevimiz boyunca bir çok önemli seçimlerde başarılı işlere imza atarak Fatsa tarihindeki en yüksek oyları aldık. Yeni dönemde de inşallah başkanımız Cenan bey ile daha artacaktır. Kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.
Devir teslim töreni başkanların birbirlerine çiçek vermesi ile son buldu.

Fatsa AK Parti’de devir teslim töreni

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