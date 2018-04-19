Fatsa’da siyasi parti ilçe başkanlarının erken seçim değerlendirmesi

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan erken seçimle ilgili Fatsa’daki siyasi parti temsilcileri değerlendirmelerde bulundular.
AK Parti’li Kır: “Seçime tüm kadrolarımızla hazırız’”
Seçimlerin erken tarihe alınmasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır, "AK Parti Fatsa İlçe Teşkilatı olarak göreve başladığımız günden bu yana çalışmalarımızı gece gündüz demeden gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir şekilde 24 Haziran’da gerçekleştireceğimiz seçimlere tüm kadrolarımızla hazırız. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de alnımızın akıyla çıkacağımızdan hiçbir şüphemiz yoktur. Rabb’im partimize gerçekleştireceğimiz bu önemli seçimde muvaffakiyetler nasip eylesin" dedi.
CHP’li Çam: “Hodri meydan”
Seçimlere hazır olduklarını belirten CHP Fatsa İlçe Başkanı Avukat Onur Çam, "Temel hak ve özgürlüklerin sınırsızca kullanılabilmesi için, üstünlerin hukukunun değil hukukun üstünlüğü için, ranta kurban edilen değil, yaşanılabilir kentlerde insanlarımızın mutlu ve huzurlu yaşayabilmeleri için, okula, camiye, kışlaya, adliyeye siyasetin karıştırılmaması için çalıştığımız seçimlere hazırız” diye konuştu.
MHP’li Kaçak: "Hazırız"
Erken seçim kararını değerlendiren MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat ise, "Biz bayrağı ilk devraldığımızda, yaptığımız yönetim kurulu tanıtım toplantısında bir söz vermiştik. Ve orada bir meşale yaktık ve dedik ki, bu meşale önce Fatsa’yı, sonra Ordu’yu, ardından tüm Türkiye’yi aydınlatacak. Biz çalışmaya o gün bilendik, söz verdik ve yemin ettik. Önümüzdeki secim ister yerel, ister genel olsun, çalışacağız ve başaracağız demiştik. O günden bu güne ufukta 1,5 yıldan önce seçim görünmezken, biz MHP Fatsa Teşkilatı olarak, yarın seçim varmışçasına, mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalıştık. Mahalle mahalle gezdik, toplantılar düzenledik. Ev ev dolaştık, halkımızla kucaklaştık. Bütün bunları yaparken teşkilat yapılanmamızı da tamamladık. Bugün Fatsa İlçe Teşkilatımız, yönetim kurulu ile, kadın kolları ve gençlik platformu ile, mahalle başkanları yapılanması ile her koşulda her şartta, olası her duruma hazırdır” şeklinde konuştu.
Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu
Son dakika! 24 Haziran seçimi ile ilgili Mahir Ünal'dan açıklama
Şişli Etfal Hastanesi'nde bir kişi 6. kattan atladı
Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı
Kocasının metresini mağazada bastı! Çırılçıplak soyup...
Avusturya'dan skandal hamle!
Tuzağına düşürdüğü impalayı tam öldürecekken...
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum