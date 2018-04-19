Fatsa’da siyasi parti ilçe başkanlarının erken seçim değerlendirmesi

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan erken seçimle ilgili Fatsa’daki siyasi parti temsilcileri değerlendirmelerde bulundular.

AK Parti’li Kır: “Seçime tüm kadrolarımızla hazırız’”

Seçimlerin erken tarihe alınmasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır, "AK Parti Fatsa İlçe Teşkilatı olarak göreve başladığımız günden bu yana çalışmalarımızı gece gündüz demeden gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir şekilde 24 Haziran’da gerçekleştireceğimiz seçimlere tüm kadrolarımızla hazırız. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de alnımızın akıyla çıkacağımızdan hiçbir şüphemiz yoktur. Rabb’im partimize gerçekleştireceğimiz bu önemli seçimde muvaffakiyetler nasip eylesin" dedi.

CHP’li Çam: “Hodri meydan”

Seçimlere hazır olduklarını belirten CHP Fatsa İlçe Başkanı Avukat Onur Çam, "Temel hak ve özgürlüklerin sınırsızca kullanılabilmesi için, üstünlerin hukukunun değil hukukun üstünlüğü için, ranta kurban edilen değil, yaşanılabilir kentlerde insanlarımızın mutlu ve huzurlu yaşayabilmeleri için, okula, camiye, kışlaya, adliyeye siyasetin karıştırılmaması için çalıştığımız seçimlere hazırız” diye konuştu.