Fatsa’da siyasi parti ilçe başkanlarının erken seçim değerlendirmesi

MHP’li Kaçak: "Hazırız"

Erken seçim kararını değerlendiren MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat ise, "Biz bayrağı ilk devraldığımızda, yaptığımız yönetim kurulu tanıtım toplantısında bir söz vermiştik. Ve orada bir meşale yaktık ve dedik ki, bu meşale önce Fatsa’yı, sonra Ordu’yu, ardından tüm Türkiye’yi aydınlatacak. Biz çalışmaya o gün bilendik, söz verdik ve yemin ettik. Önümüzdeki secim ister yerel, ister genel olsun, çalışacağız ve başaracağız demiştik. O günden bu güne ufukta 1,5 yıldan önce seçim görünmezken, biz MHP Fatsa Teşkilatı olarak, yarın seçim varmışçasına, mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalıştık. Mahalle mahalle gezdik, toplantılar düzenledik. Ev ev dolaştık, halkımızla kucaklaştık. Bütün bunları yaparken teşkilat yapılanmamızı da tamamladık. Bugün Fatsa İlçe Teşkilatımız, yönetim kurulu ile, kadın kolları ve gençlik platformu ile, mahalle başkanları yapılanması ile her koşulda her şartta, olası her duruma hazırdır” şeklinde konuştu.