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Federal hükümetten Kaliforniya’ya dava

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 10:34 | Son Güncelleme

Trump yönetimi, dokümansız göçmenlere korunma sağlayan politikalarını engellemek için Kaliforniya eyaletini Sacramento şehrinde bulunan Federal Bölge Mahkemesi’nde dava etti.Trump yönetimi ile Kaliforniya eyaleti arasında bir süredir devam eden göçmenlerle ilgili tartışma gitgide şiddetleniyor.

Trump yönetimi, dokümansız göçmenlere korunma sağlayan politikalarını engellemek için Kaliforniya eyaletini Sacramento şehrinde bulunan Federal Bölge Mahkemesi’nde dava etti.
Trump yönetimi ile Kaliforniya eyaleti arasında bir süredir devam eden göçmenlerle ilgili tartışma gitgide şiddetleniyor. ABD Adalet Bakanlığı, Kaliforniya eyaletinin, Trump’ın politikalarının aksine dokümansız göçmenlere korunma sağlayan politikalarını engellemek için, Kaliforniya’yı, Kaliforniya Valisi Jerry Brown’ı ve Kaliforniya Başsavcısı Xavier Beserra’yı Sacramento’da bulunan Federal Bölge Mahkemesi’nde dava etti.
Kaliforniya’da geçtiğimiz aylarda göçmenlerin hakkının korunması için çıkartılan üç yasanın Federal Göçmen Bürosu’nun işini yapmasını engellediğini ve ABD dışında doğanların sınır dışı edilmesini zorlaştırdığını söyleyen ABD Adalet Bakanlığı, eyalet yasalarının anayasaya aykırı olduğunu söyledi. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, “Adalet Bakanlığı ve Trump yönetimi bu adaletsiz ve anayasaya aykırı politikalarla savaşacaktır” dedi.
Trump yönetimi ile Kaliforniya eyaleti arasındaki sürtüşme Trump’ın başkan seçildiği günden bu yana sürmekte olup, Kaliforniya eyaleti çevre politikaları, yasal uyuşturucu kullanımı, vergiler gibi birçok konuda Trump yönetimine karşı hareket eden eyaletlerin başında geliyor. Göçmenler konusunda Kaliforniya’nın Trump’a karşı çıkışı ise Kaliforniya ile Trump yönetimini karşı karşıya getiren noktalardan bir diğeri.
Dava ile ilgili olarak Kaliforniya Valisi Jerry Brown ise, “Politik bir numara. Jeff Sessions Kaliforniya’ya Amerika’yı daha fazla bölmek ve kutuplaştırmak için geldi. Jeff, bu numaralar Washington’da normal belki ama burada işe yaramaz” diye konuştu.

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