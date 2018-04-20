"Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşananlar örgütlü bir hadise"

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin, "Dünkü fotoğrafa baktığımızda ve daha sonra incelediğimizde bunun açıkça ki savcılık da araştırıyor, örgütlü bir hadise olduğu, kumpasa doğru gittiği çok açık ve net şekilde görülüyor." dedi.

Destici, partisinin Sivas İl Başkanlığınca kuruluşlarının 25. yılı dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Birlikte Çeyrek Asır" programında, Büyük Birlik Partisi'nin Türk siyasetinin itibarı ve yüz akı olarak yürümeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin güvenlik güçlerinin içeride ve dışarıda terörün her türlüsüne karşı topyekün, ciddi mücadele verdiğini, bunu sonuna kadar desteklediklediklerini vurgulayan Destici, ülkeyi karıştırmak, huzursuzluk, ülkeyi kamplaştırıp, ayrıştırıp Suriye'ye çevirmek isteyenlerin amaçlarından asla vazgeçmediklerini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Müslüman Türk milleti var olduğu sürece de vaz geçmeyeceklerini söyleyen Destici, bugüne kadar nasıl fırsat verilmediyse bundan sonra da emperyalistlerin emellerine ulaşmalarına canlarını verseler de fırsat vermeyeceklerini dile getirdi.