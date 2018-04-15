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Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 07:43 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye İlçe Belediye Başkanı Behçet Saatcı kararını verdi. 2014 yılında MHP’den istifa eden Saatcı, İYİ Parti’ye katılma kararı aldı.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, önümüzdeki hafta Saatcı'ya parti rozetini takacağı öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; 1999 yılında MHP'den Fethiye Belediye Başkanı seçilen Saatcı 2014 yılında MHP'den istifa etmişti.

Saatcı, 2014 yılındaki yerel seçimlerde Demokrat Parti'den aday olmuş ve dördüncü kez seçilmişti.

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İYİ parti Muğla Fethiye behçet saatçı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
evet bshçrlı bu partiyi bitirmek adına elinden gelen tüm gayreti gösteriyor lakin istifa edip te başka partilere gidenlerin mhp liliğinden de ülkücülüğünden de şüphe duyarım bizler başbuğ un emanetine sahip çıkacağız giden s....tir olsun gitsin
@ihsanyucar .. tam bir çakma MHP’li ve ÜLKÜCÜSÜN. Daha MHP ile ülkücülüğü bile ayırt edemiyorsun. İkiside farklıdır. İşte senin gibiler kendini MHP’li görünce ülkücü olduğunuzuda sanıyorsunuz. MHP’li olmayıp ülkücü olan bir çok diğer partili kişilerde var. Bir yerde haklısın Bahçeli partiyi rezil etti, ama gitmesi gereken esas senin gibiler. Ben hem MHP’li hemde ülkücüydüm şimdi sadece ülkücüyüm, MHP bitmiştir.
emanet mi kaldı? Herseyi mahvettiler. Hangi yolu denediyseler cikmazda. Emin ol ki Başbuğ bile bugün hayatta olsa o bile iyi partiye geçer.
Herkes BAHÇELİ yi eleştiriyor fakat eyerki BAHÇELİ de koltuk sevdası olsaydı 15 TEMMUZ gecesi fırsat bu fırsat diyerek hiçbir ÜLKÜCÜ yü dışarı çıkartmazdı..bazıları yok MHP bitti YOK oy oranı %3 lerde diyorya seçim zamanı ALINAN OY oranı ile bizleri eleştirenlerin yüzünü göreceğiz..
düşürülen rus uçaklarının pilotlarının ailelerine daire hediye ettiği için mhpden ihraç edildi... MHP ile alakalı bi haber değil... kaldıki 2014 de demokrat partiye geçmiş... adam gibi haber yapın...
mhp ye oy veriyor fetiye adamın şahsına değil
haber başligini gorende büyük şehir belediye başkanı falan sanacak.Hepsi topusu k.ci kirik bir bel.bsk. ve mhp den kovulalida baya olmuş.
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