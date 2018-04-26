HABER

"FETÖ, Abdullah Gül'ü sahaya davet ediyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

AK Parti Burdur Milletvekili Petek: - "Küresel güçlerin talimatıyla FETÖ elebaşı Gülen, yayınladığı videoda, 'Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül' demek suretiyle gizli bir mesaj veriyor. Sayın Abdullah Gül'ü sahaya, siyaset arenasına davet ediyor" - "Sayın Gül, küresel güçlerin yeni oyuncağı, kuklası FETÖ'nün oyununa gelme. FETÖ hamisi Cumhuriyet Halk Partisinin kayığına binme"

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, "Küresel güçlerin talimatıyla FETÖ elebaşı Gülen, yayınladığı videoda, 'Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül' demek suretiyle gizli bir mesaj veriyor. Sayın Abdullah Gül'ü sahaya, siyaset arenasına davet ediyor." dedi.

Çalışmalarını tamamlayan TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonunun başkanlığını da yapan Petek, Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Petek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki 15 milletvekili transferiyle ilgili görüşmelerin İstanbul'da Kasım Gülek'in kızı Tayyibe Gülek'in evinde yapıldığının açıklanmasının ardından, konunun perde arkası üzerinde durmak istediğini söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra FETÖ ve elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili detaylı çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmalarda elebaşı Gülen'i, Türkiye'de koruyup gözeten, kollayan önemli isimlerden birisinin Kasım Gülek olduğunu gördüklerini belirten Petek, Gülek'in 9 yıl CHP'nin genel sekreterliğini yaptığını anımsattı. Petek, "Yine araştırmalarımızda gördük ki 1966 yıllarından itibaren Gülen'i himaye eden önemli kişilerle içeride ve dışarıda tanıştıran, irtibatlarını sağlayan en önemli kişilerden birisinin Kasım Gülek olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle Gülek, vasiyetinde, 'öldüğümde benim cenaze namazımı Fetullah Gülen kıldırsın' diye vasiyet ediyor ve Kocatepe Camisi'nde cenaze namazını da Gülen kıldırıyor. Bu derece sıkı, yakın bir ilişkidir." ifadesini kullandı.

- "Plan büyük"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 24 Haziran seçimine yönelik adaylık tartışmalarına değinen Petek, şöyle devam etti:

"Küresel güçlerin talimatıyla FETÖ elebaşı Gülen, yayınladığı videoda, 'Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül' demek suretiyle gizli bir mesaj veriyor. Sayın Abdullah Gül'ü sahaya, siyaset arenasına davet ediyor. Diğer taraftan yine FETÖ'nün firari sanıklarından Emre Uslu'nun, sosyal medyada kendi sesiyle paylaşımı var. Orada da 'Türkiye'de değişimin bu defa kansız olarak yapılabilmesi için önemli bir alternatif, fırsat var.' diyor. Neymiş bu fırsat? Hemen arkasından, 'Abdullah Gül, eğer aday olursa, siyasete geçit verirse Gül ile bu amacımıza ulaşabiliriz.' diyor. Bunu söyleyen kim? Türkiye'de 250 insanımızı şehit eden, içinde bulunduğumuz Meclisi bombalayan FETÖ'nün bir militanıdır.

Plan büyük. Milletimize FETÖ'yü kukla olarak kullanan küresel güçler, yeni bir oyunu bu şekilde sahneye koyuyorlar. Mesele sadece demokratik bir yarış değil, Türkiye'nin başına çorap örmek isteyenlerin, Recep Tayyip Erdoğan'ı vesayeti altına alamayanların önce darbe girişiminde bulup bunda da muvaffak olamayınca şimdi yeni bir oyun içine girdiklerini aziz milletimizin dikkatine sunmak istiyorum."

- "FETÖ'nün oyununa gelme"

Gül'ün, 2007'de eşi başörtülü diye kendisini seçtirmek istemeyenlerin ve 376 garabetini ortaya atanların tahrikleri ile FETÖ'nün teşvikleriyle hareket etmeyeceğini ümit etmek istediğini dile getiren Petek, "Bir eline güneş bir eline ay verilse davasından vazgeçmeme şuurunda olanlardan beklenen budur diye düşünüyorum." dedi.

Abdullah Gül'ün söylentiler karşısında sessiz kalmasını anlamlandıramadığını ve yanlış bulduğunu belirten Petek, "Huzurlarınızda çok açık net bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Gül; küresel güçlerin yeni oyuncağı, kuklası FETÖ'nün oyununa gelme. FETÖ hamisi Cumhuriyet Halk Partisinin kayığına binme." diye konuştu.

Bir gazetecinin Gül'ün aday olmayacağı yönünde haberler olduğunu anımsatması üzerine Petek, "Şu saate kadar Sayın Abdullah Gül'den bu açıklama gelmediği için suskunluğun değişik şekilde yorumlanması nedeniyle, 'CHP'nin kayığına binme, FETÖ'nün teşviklerine, tahriklerine kanma, yerini ona göre belirle' diyorum. Bu çağrıyı yapmak benim hakkım." ifadesini kullandı.

Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!
'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı''Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'
Yıldırım'dan Gül yorumu: Bir projeydi! PatladıYıldırım'dan Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Abdullah Gül Reşat Petek TBMM

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de kritik seçim toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

AK Parti'de kritik seçim toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım

Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.