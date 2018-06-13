Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ bütün kurumlarımızı tahrip etti, benim bakanlığımı da. Ben kariyer memurlarımın yüzde 25'ini FETÖ iltisaki sebebiyle ve somut deliller üzerine bakanlığımdan atmak durumunda kaldım." dedi.
Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Cam Piramit'te verilen Memur-Sen'in iftar programına katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, Memur-Sen'in son 10 yılda, zorlu süreçte her zaman tavrını net şekilde koyduğunu bildirdi.
Hükümet olarak 16 yıldır çok şey yaptıklarını ancak bunların kolay olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Birçok engeli birlikte aştık. Mücadeleyi birlikte verdik. En son hain darbe girişimine karşı da birlikte galip geldik milletçe, hep beraber. Şimdi ise ekonomik saldırıyla karşı karşıyayız. Ama hamdolsun onun da üstesinden geliyoruz. Çünkü milletimiz neyin ne olduğunu biliyor." ifadesini kullandı.
Bu süreçte Memur-Sen'in ortaya koyduğu tavrın unutulmayacağını aktaran Çavuşoğlu, yeni bir hükümet sistemini Türkiye'ye getirmek için 24 Haziran seçimlerine gidildiğini söyledi. Yeni hükümet sisteminin temelinin 16 Nisan'da atıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu sistemle artık Türkiye'nin şahlanacağını bildirdi.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin 16 yılda mücadele ederken ülkenin adeta tekrar ayağa kalktığını vurgulayarak, Türkiye'yi yeniden inşat ettiklerini, reformlarla dönüştürdüklerine değindi.
Yapılan bütün yatırımlara rağmen kendilerini yolun başında hissettiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bugüne kadar yaptıklarımızı da sağlam bir temel olarak görüyoruz. Şimdi bu sağlam temel üzerinde Türkiye'yi inşa etme zamanı." dedi.
Yeni sistemde Türkiye'nin çok daha güçlü olacağını belirten Çavuşoğlu, meclisin de güç kazanacağını belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Özellikle FETÖ'nün darmadağın ettiği yargıyı inşallah toparlayıp, bağımsız ve tarafsız hale getireceğiz. FETÖ bütün kurumlarımızı tahrip etti, benim bakanlığımı da. Ben kariyer memurlarımın yüzde 25'ini FETÖ iltisaki sebebiyle ve somut deliller üzerine bakanlığımdan atmak durumunda kaldım. Dedikodu ya da herhangi bir duyuma göre değil, deliller doğrultusunda. Şimdi Bakanlığımız dahil tüm Türkiye'yi yeniden yapılandırma zamanı. Yeni sistemle beraber Türkiye'deki tüm kurumları reforma tabi tutacağız. Güçlü olmak yetmez hızlı karar alıp, hızlı uygulamamız lazım. Bunu da sizlerle beraber başaracağız."
Bugüne kadar Türkiye'yi birlikte ayağa kaldırdıklarına, birlikte kalkındırdıklarına değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin sorunlarını bir bir ayıkladıklarını ve önünü açtıklarını vurguladı.
- Dış politika
Hükümet olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Çavuşoğlu, eğitimden sağlık hizmetlerine, ulaşımdan teknolojiye kadar önemli yatırımların yapıldığını bildirdi.
Dünyada son zamanlarda gerçekleştirilen 10 mega projeden 6'sını Türkiye'nin uyguladığını ifade eden Çavuşoğlu, Gazipaşa ilçesine havacılık ve uzay bilimleri fakültesini açtıklarını, bu sene eğitime başlayacağını anımsattı.
Bakan Çavuşoğlu, dış politikaya ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dışişleri Bakanı olarak yurt dışında Türkiye'nin nereden nereye geldiğini yaşayarak gören bir kardeşinizim. Milletvekili olduğum ilk günden bu yana parlamenter diplomasiyle başladım, sürekli diplomasinin içinde oldum. 16 senedeki değişimi gördüm. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'den rahatsız olanlar da var. Çünkü eski Türkiye'ye alışmışlar, onlar o Türkiye'yi çok seviyorlardı. Çünkü ne talimat verirlerse Türkiye onu yerine getirirdi. Şimdi ise yanlışa yanlış diyen, doğruyu savunan, mazlumun sesi, vicdanı olan ve her zaman mazlumların yanında olan bir Türkiye oldu. Bundan rahatsız olanlar var ama böyle bir Türkiye'den çok mutlu olanlar da var. Böyle bir Türkiye'nin kendileri için vazgeçilmez olduğunu söyleyenler var."
Çavuşoğlu, çok daha güçlü olmak gerektiğini, 24 Haziran'da yeni hükümet sistemiyle yola güçlü şekilde devam edeceklerini kaydetti.
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın da eski Türkiye'yi sevmediklerini ve istemediklerini belirterek, eski Türkiye ile kavgalarının olduğunu söyledi.
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