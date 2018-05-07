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FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 08:58 | Son Güncelleme

FETÖ'ye finansal destek sağlamak suçlamasıyla tutuklu bulunan işadamı Ahmet Küçükbay'ın itirafçı olduğu ve ismini verdiği 84 kişi arasında 3 milletvekilinin yer aldığı belirtildi.

FETÖ'ye finansal destek sağlamak suçundan 21 aydır İzmir'de tutuklu yargılanan Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay etkin pişmanlıktan faydalanmak için FETÖ ile irtibatlı olduğunu iddia ettiği 84 kişinin adını polise ve savcılığa verdi.

3 VEKİLİN İSMİNİ VERDİ

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, Küçükbay'ın ismini verdiği kişiler arasında 3 milletvekili de bulunuyor.

İzmir Emniyeti'nin 11 Ocak'ta 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği 40 sayfalık rapor ortaya çıktı. Küçükbay, cemaat toplantılarına ilişkin şunları söyledi:

“Bu toplantılara o dönemde cemaatin İzmir sorumlusu olarak bilinen Bekir Baz gelirdi. 2010'dan 2013'e kadar Mövenpick Otel'de haftanın her salı günü yapılan toplantılara benimle birlikte; Rıza Akça, Necip Kalkan (AK Parti milletvekili) gibi 20-25 kişi katılırdı. Hatta 2-3 sefer Telekom Bölge Müdürü Y.Y. bu salı toplantılarına katılırdı. Ayrıca, Ramazan aylarında gruptaki işadamları ile Bekir Baz ve yardımcılarının bulunduğu yerde bürokratlardan İzmir eski Valisi Cahit Kıraç, Aydın eski Valisi Hüseyin Avni Coş, Manisa eski Valisi Celalettin Güvenç (AK Parti milletvekili), İzmir eski başsavcılarından Celal Kocabaş'ın geldiğini hatırlıyorum. 2012'de Necip Kalkan'ın Bayraklı Seyir Tepe'de bulunan restoranda düzenlediği yemekli toplantıya Bekir Baz, Zafer Dokan, Hikmet Alcan katıldı. Aynı yıl çiftliğimdeki iftara Cahit Kıraç, Hüseyin Avni Coş ve Celalettin Güvenç katıldı.” Küçükbay, 15 Temmuz'dan sonra yayını durdurulan ve TMSF'ye geçen Kanal 35 adlı televizyon kanalını o dönem AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu'nun telkinleri ile kurduğunu söyledi.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Faruk Öztürk'ün imzasıyla Küçükbay'ın ifadesinde adı geçen kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin mahkemeye gönderilen raporda, AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Kalkan ve Celalettin Güvenç için, “Halen vekil olduklarından dolayı haklarında araştırma yapılmamıştır” ifadeleri yer aldı.

Emniyet raporunda, Merkez Valisi Hüseyin Avni Coş'un POLNET ve UYAP kayıtlarında herhangi bir arama kaydının bulunmadığına dikkat çekildi.

rapor

“Şahıs hakkında soruşturma açılması için yeterli bilgi verilmediği anlaşılmıştır. Küçükbay tarafından verilen ifadelerdeki bilgiler irdelendiğinde Coş hakkında FETÖ/PDY mensubiyetleri sebebiyle etkin bir soruşturma yapılamayacağı değerlendirilmektedir” denildi.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
BABAMIN nasihatları: OĞLUM 1. para sıfırlama,hırsız derler. 2. tarafsızlık üzerine namus yemini ettinmi tut,namussuz derler, 4. diplomasız makam sahibi olma sahtekar derler. 5. seçim meydanlarında kaset kullanma,ahlaksız derler. 6. mavi marmarayı gönderip 5 sene sonra giderken bana mı sordunuz deme,dönek derler. 7. kimseye hakaret etme,edepsiz derler. 8. orduna ve halkına mahkemelerde kumpas kurma,kumpasçı derler. 9. suriyeye esadı devirmek,müslümanları öldürmek için terörist gönderme,katil derler. HIRSIZLIK OĞULDAN BABAYA DEĞİL.BABADAN OĞULA GEÇER. İMZA Ramiz
Sayın COŞ demekki ne oldum demeyeceksin.Bu işe bir yerden adın bulaştı mı gerisi gelir.15 Temmuz günlerinde darbeci hain askerleri önünde diz çöktürüp bağırıyordun ya.Demekki için kan ağlayarak kurulmak için şov yapıyormuşsun.
Muhalefet içinde Fetöcü arayan, muhaliflere oy verenleri hain ve Fetöcü ilan eden AKP ve onun yancısı eylemsiz doçent Bahçeli şimdi ne diyecekler. Aslında bir aynaya baksalar, Hain, hırsız ve Fetöcüyü görecekler.
akp nin adının geçmesine şaşırdık mı ? MERAL AKŞENER'e fetöcü diyen adiler konuşsunlar ..
BABAMIN nasihatları: 1.İnsanların dini duyugularını kullanarak para toplayıp siyonistlere sakın hizmet etme FETÖ' olursun 2.ALLAH adına KURAN adına iş yapıyorsan dürüst yap yemin edersen tut tutmazsan FETÖ' olursun 4-soru çalarak hırsızlık yaparak diploma sahibi olma FETÖ' olursun 5-kaset kumpası kurarak insanların hayatını karartma FETÖ' olursun 6-vatana ihanet edipte kaçarak adına hicret deme FETÖ' olursun 7-kimseye iftira etme FETÖ' olursun 8-Haçlılarla iş tutma FETÖ' olursun 9-devletin gizli bilgilerini satma satarsan FETÖ olursun ÇÜNKÜ BU İŞLERİ EN İYİ ONLAR VE AVANALERİ YAPAR
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