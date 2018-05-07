FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'ye finansal destek sağlamak suçundan 21 aydır İzmir'de tutuklu yargılanan Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay etkin pişmanlıktan faydalanmak için FETÖ ile irtibatlı olduğunu iddia ettiği 84 kişinin adını polise ve savcılığa verdi.

3 VEKİLİN İSMİNİ VERDİ



Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, Küçükbay'ın ismini verdiği kişiler arasında 3 milletvekili de bulunuyor.

İzmir Emniyeti'nin 11 Ocak'ta 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği 40 sayfalık rapor ortaya çıktı. Küçükbay, cemaat toplantılarına ilişkin şunları söyledi:

“Bu toplantılara o dönemde cemaatin İzmir sorumlusu olarak bilinen Bekir Baz gelirdi. 2010'dan 2013'e kadar Mövenpick Otel'de haftanın her salı günü yapılan toplantılara benimle birlikte; Rıza Akça, Necip Kalkan (AK Parti milletvekili) gibi 20-25 kişi katılırdı. Hatta 2-3 sefer Telekom Bölge Müdürü Y.Y. bu salı toplantılarına katılırdı. Ayrıca, Ramazan aylarında gruptaki işadamları ile Bekir Baz ve yardımcılarının bulunduğu yerde bürokratlardan İzmir eski Valisi Cahit Kıraç, Aydın eski Valisi Hüseyin Avni Coş, Manisa eski Valisi Celalettin Güvenç (AK Parti milletvekili), İzmir eski başsavcılarından Celal Kocabaş'ın geldiğini hatırlıyorum. 2012'de Necip Kalkan'ın Bayraklı Seyir Tepe'de bulunan restoranda düzenlediği yemekli toplantıya Bekir Baz, Zafer Dokan, Hikmet Alcan katıldı. Aynı yıl çiftliğimdeki iftara Cahit Kıraç, Hüseyin Avni Coş ve Celalettin Güvenç katıldı.” Küçükbay, 15 Temmuz'dan sonra yayını durdurulan ve TMSF'ye geçen Kanal 35 adlı televizyon kanalını o dönem AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu'nun telkinleri ile kurduğunu söyledi.