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FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni belge

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 12:52 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (1) - "Darbe girişimine 'tiyatro' diyenleri üzecek, bu işin aslını öğrenmek isteyenler için de çok önemli bilgilere ulaşıldı" - "CHP halen iki yıl geçmiş bu olaya (15 Temmuz) tiyatro olarak bakmaya devam etsin ama Türk yargısı tüm bu delillere ulaşmaya devam ediyor. Bunlar da geldikçe dosyalara ilave edilecek." - "FETÖ’nün de Türkiye’ye iadesi konusunda hukuken hiçbir engel kalmadığını ve Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da önemli gelişmelerin olacağını ümit ediyorum" - "FETÖ ile ilgili de bugün de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sürdürdüğü çalışmalar neticesinde mahkemelerin yaptığı yargılamalar neticesinde delillerin hepsi gönderildi, usule uygun talepler yapıldı. Yine bu deliller mahkemelerden çıkan tüm belgeler Amerika'ya yine gönderiliyor. Bu konuda bir çalışma grubumuz var Amerika'yla şifahi görüşmeler, bu hususta değerlendirilecek, resmi temaslar da sürecek"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni belge açıklamalarına ilişkin, "Darbe girişimine 'tiyatro' diyenleri üzecek, bu işin aslını öğrenmek isteyenler için de çok önemli bilgilere ulaşıldı." dedi.

Gaziantep'teki seçim çalışmaları kapsamında A Haber canlı yayınında Ata Gündüz Kurşun'un sorularını yanıtlayan Gül, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk yargısının emniyet ve istihbarat birimleriyle çok yoğun çalışmaya girdiğini söyledi.

"Son gelişmelerde darbe girişimine 'tiyatro' diyenleri üzecek, bu işin aslını öğrenmek isteyenler için de çok önemli bilgilere ulaşıldı." diyen Gül, şunları kaydetti:

"Bunlar hem iade dosyasına hem de bu süreçte yargı dosyasına girecek. Tiyatro diyenlerin, 'bilmedim görmedim' diyenlerin ezberini bozacak herkesin göreceği yargılamalarda kullanılacak bilgilere ulaşılıyor. Yargılamada bir delil değil birçok delil var. Bunların hepsi de darbenin bizzat FETÖ tarafından yapıldığını ve yaşananların darbe olduğunu açıkça gösteriyor. CHP halen iki yıl geçmiş bu olaya (15 Temmuz) tiyatro olarak bakmaya devam etsin ama Türk yargısı tüm bu delillere ulaşmaya devam ediyor. Bunlar da geldikçe dosyalara ilave edilecek."

- "Oldukça ciddi deliller"

Bakan Gül, sunucunun "Söz konusu delil, oldukça ciddi galiba" demesi üzerine de şu değerlendirmede bulundu:

"Evet, oldukça ciddi deliller çıkıyor. Önceden de çok ciddi deliller vardı. Zaten bundan sonra da ortaya çıkacak delillerin deşifresi devam ediyor, devam edecek. Bu yargılamalarla ilgili çok önemli gelişmeler oldu diyebiliriz. Ben Türk yargısına, emniyetine, istihbaratına bu süreçte gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür ederim."

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in Türkiye'de iadesi konusunda hem hukuki hem de diplomatik görüşmelerin devam edeceğine işaret eden Abdulhamit Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ’nün de Türkiye’ye iadesi konusunda hukuken hiçbir engel kalmadığını ve Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da önemli gelişmelerin olacağını ümit ediyorum. FETÖ ile ilgili de bugün de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sürdürdüğü çalışmalar neticesinde mahkemelerin yaptığı yargılamalar neticesinde delillerin hepsi gönderildi, usule uygun talepler yapıldı. Yine bu deliller mahkemelerden çıkan tüm belgeler Amerika'ya yine gönderiliyor. Bu konuda bir çalışma grubumuz var Amerika'yla şifahi görüşmeler, bu hususta değerlendirilecek, resmi temaslar da sürecek."

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül Delil FETÖ

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