"FETÖ ile bağlantısı olmayan polisler işlerine dönmelidir"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, FETÖ'den açığa alınan polislerle ilgili, "Mahkeme, bu kişilerin FETÖ ile bağlantısı olmadığı konusunda karar verdiyse ve başka da haklarında bir iddia yoksa bunların işlerinin başına dönmesi beklenen bir durumdur. Bayram öncesinde bu mağduriyetlerin giderilmesi konusunda hükümetin tedbir almasının çok yerinde olacağını düşünüyorum." dedi.

Usta, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimle ilgili çalışmaları kapsamında Tekkeköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Esnaf ziyaretlerinin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Usta, sorunları dinledi.

Usta, vatandaşların kendilerinden özellikle FETÖ konusunda çok ciddi beklentileri bulunduğunu söyledi.

FETÖ konusunda bazı mağduriyetler bulunduğunu belirten Usta, "Özellikle Nisan 2017'de açığa alınan 9 bin 100 polisimiz ve onun dışında açığa alınan polislerimiz var. FETÖ konusunda mahkemece takipsizlik, beraat kararı verilen polislerin işlerinin başına dönmesi beklenen bir durumdur. Mahkeme, bu kişilerin FETÖ ile bağlantısı olmadığı konusunda karar verdiyse ve başka da haklarında bir iddia yoksa bunların işlerinin başına dönmesi beklenen bir durumdur. Bayram öncesinde bu mağduriyetlerin giderilmesi konusunda hükümetin tedbir almasının çok yerinde olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.