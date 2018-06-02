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"FETÖ ile bağlantısı olmayan polisler işlerine dönmelidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 18:51 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "(FETÖ'den açığa alınan polisler) Mahkeme, bu kişilerin FETÖ ile bağlantısı olmadığı konusunda karar verdiyse ve başka da haklarında bir iddia yoksa bunların işlerinin başına dönmesi beklenen bir durumdur. Bayram öncesinde bu mağduriyetlerin giderilmesi konusunda hükümetin tedbir almasının çok yerinde olacağını düşünüyorum"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, FETÖ'den açığa alınan polislerle ilgili, "Mahkeme, bu kişilerin FETÖ ile bağlantısı olmadığı konusunda karar verdiyse ve başka da haklarında bir iddia yoksa bunların işlerinin başına dönmesi beklenen bir durumdur. Bayram öncesinde bu mağduriyetlerin giderilmesi konusunda hükümetin tedbir almasının çok yerinde olacağını düşünüyorum." dedi.

Usta, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimle ilgili çalışmaları kapsamında Tekkeköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Esnaf ziyaretlerinin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Usta, sorunları dinledi.

Usta, vatandaşların kendilerinden özellikle FETÖ konusunda çok ciddi beklentileri bulunduğunu söyledi.

FETÖ konusunda bazı mağduriyetler bulunduğunu belirten Usta, "Özellikle Nisan 2017'de açığa alınan 9 bin 100 polisimiz ve onun dışında açığa alınan polislerimiz var. FETÖ konusunda mahkemece takipsizlik, beraat kararı verilen polislerin işlerinin başına dönmesi beklenen bir durumdur. Mahkeme, bu kişilerin FETÖ ile bağlantısı olmadığı konusunda karar verdiyse ve başka da haklarında bir iddia yoksa bunların işlerinin başına dönmesi beklenen bir durumdur. Bayram öncesinde bu mağduriyetlerin giderilmesi konusunda hükümetin tedbir almasının çok yerinde olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadelenin en keskin şekilde devam etmesi gerektiğini vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Açığa alınan polisler için hemen bir KHK gerekmiyor. Bakılır durumuna, sıkıntı olmayanlar görevine başlamalıdır. Bu süreç çok yıpratıcı bir süreç, insanlarımızın hassasiyeti var. Vatan haini olanın böyle bir kaygısı yok. Vatan haini olmayanların, vatan haini olmaktan çok korktuklarını bilmemiz lazım. İnsanlarımızı daha fazla yıpratmayalım. Özelikle seçim sürecinde bu önemlidir. Tabii ki FETÖ ile mücadele en keskin şekilde devam etmelidir diyoruz MHP olarak ama mağduriyetlerin de giderilmesi lazım."

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Erhan usta MHP Grup Başkanvekili Samsun

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