TBMM Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, FETÖ ile mücadeleye ilişkin siyasi ayak tartışmalarını, mücadeleyi saptırmaya yönelik faaliyetler olarak değenlendirdiğini söyledi. Boynukara, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, komisyonun 11 Eylül sonrasında ortaya çıkan atmosferin sonucu olarak batıda yükselen İslam ve Müslüman karşıtlığını araştırmak üzere kurulduğunu söyledi. Komisyonun bugüne kadar konuyla ilgili uzman kişileri ve kurum temsilcilerini dinlediğini anlatan Boynukara, 9-13 Nisan tarihleri arasında Almanya'da, 23-27 Nisan tarihleri arasında ise Fransa ve Belçika'da incelemelerde bulunacaklarını bildirdi. Türk ve Müslüman insanların yoğun olması nedeniyle bu ülkeleri tercih ettiklerini anlatan Boynukara, içişleri, adalet ve eğitim bakanlıkları, meclis insan hakları komisyonları, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ve diğer dinlerin temsilcileri ile görüşmeler yapacaklarını vurguladı. Batı'nın da bu konuya önem göstermesi gerektiğine işaret eden Boynukara, "Bu mesele sağlıklı bir biçimde çözülmezse ciddi bir güvenlik sorununu besleyebilir. Radikal unsurları besleyebilir." diye konuştu.

Halkı Müslüman olan ülkelerde de zaman zaman bu tür sorunların yaşandığına dikkati çeken Boynukara, "Alt komisyonumuz hazırlayacağı rapor ile Türkiye'ye, İslam dünyasına, batı dünyasına ve uluslararası kuruluşlara uygulanabilir somut önerilerde bulunmayı hedefliyor. Umarım, yapacağımız çalışmalarla bu meselenin çözümüne ışık tutabilir, konuyu dünyanın gündemine taşıyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu. - FETÖ ile mücadele Bir gazetecinin "Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Boynukara, "Ben öyle bir şey duymadım." yanıtını verdi. FETÖ ile ilgili mücadeleye ilişkin soruya ise Boynukara, şöyle dedi: "FETÖ ile mücadelede benim bakışım, bir kişi dahi olsa suç işlemişse cezasız kalmaması, bir kişi dahi olsa haksız yere mağdur edilmemesi şeklindedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletine düşen budur, şu an da bunu yürütmeye çalışıyor. Çok zor bir süreç olduğunun farkındayım. Ama bugüne kadar yürütülen süreçler, oluşturulan mekanizmalar bu terör örgütü ile mücadele etmek açısından şu an için yeterli görülüyor. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürdürülmeli"