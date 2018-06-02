"FETÖ, PKK ve DEAŞ'le iş birliği yapıyordu"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, FETÖ'nün diğer terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olduğunu belirterek "Kiminle beraber iş birliği yapıyorlardı? PKK ile iş birliği yapıyorlardı, DEAŞ ile beraber iş birliği yapıyorlardı. Onun için bizim birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım." dedi.

Bakan Fakıbaba, 8 acil servis istasyonu ve 30 okulun temel atma töreni ile çok amaçlı spor salonu ve aile sağlığı merkezinin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin son 15 yılda çok güzel yatırımlar yaptığını belirterek halkın bu yatırımları çok iyi gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin gençleri ve çocuklarının çok güzel yatırımları hakettiğini belirten Fakıbaba, "Biz gençlerimize ne yapsak azdır, çocuklarımız bizim canımız. Bizim çocuklarımız geleceğimiz. Emin olun eğitimde, sağlıkta çok güzel işler yaptık." dedi.

Fakıbaba, AK Parti hükümetlerinin önüne çıkarılan Gezi, 17-25 Aralık ve MİT tırları olayları ile 15 Temmuz darbe girişimine rağmen büyük işler yaptığını ifade ederek, 2023 yılına kadar daha güzel işler yapacaklarını dile getirdi.