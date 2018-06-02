"FETÖ, PKK ve DEAŞ'le iş birliği yapıyordu"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, FETÖ'nün diğer terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olduğunu belirterek "Kiminle beraber iş birliği yapıyorlardı? PKK ile iş birliği yapıyorlardı, DEAŞ ile beraber iş birliği yapıyorlardı. Onun için bizim birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım." dedi.
Bakan Fakıbaba, 8 acil servis istasyonu ve 30 okulun temel atma töreni ile çok amaçlı spor salonu ve aile sağlığı merkezinin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin son 15 yılda çok güzel yatırımlar yaptığını belirterek halkın bu yatırımları çok iyi gördüğünü söyledi.
Türkiye'nin gençleri ve çocuklarının çok güzel yatırımları hakettiğini belirten Fakıbaba, "Biz gençlerimize ne yapsak azdır, çocuklarımız bizim canımız. Bizim çocuklarımız geleceğimiz. Emin olun eğitimde, sağlıkta çok güzel işler yaptık." dedi.
Fakıbaba, AK Parti hükümetlerinin önüne çıkarılan Gezi, 17-25 Aralık ve MİT tırları olayları ile 15 Temmuz darbe girişimine rağmen büyük işler yaptığını ifade ederek, 2023 yılına kadar daha güzel işler yapacaklarını dile getirdi.
FETÖ darbe girişiminin başarılı olması durumunda Türkiye'nin çoktan bölünmüş olacağını vurgulayan Fakıbaba, şöyle devam etti:
"Darbe gerçekleşmiş olsaydı şimdi burada olmazdık, çoğumuz da hayatta olamazdık. Bunu kim yapacaktı? Güya din maskesi altında hain ahlaksızlar yapacaktı. Onlar kimin maşasıydı? Onlar malum ülkelerin maşasıydı. Kiminle beraber iş birliği yapıyorlardı? PKK ile iş birliği yapıyorlardı, DEAŞ ile beraber iş birliği yapıyorlardı. Onun için bizim birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Ülkemize, Şanlıurfa'mıza sahip çıkmamız lazım."
- "Biz halkımız için varız, torunlarımız için varız"
Bakan Fakıbaba, 2002 yılından önce halkın perişan durumda olduğunu dile getirerek gecelik faizlerin çok yüksek olduğunu belirtti.
Ekonomi üzerinde bazı oyunlar oynandığına işaret eden Fakıbaba, şunları kaydetti:
"Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. 25 Haziran, 26 Haziran sabahı doların kuru 4 lira civarındadır. Ondan sonra aşağı düşecektir. Ne yaparsanız yapın Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibiyle başa çıkamazsınız. Çünkü biz Hakk'ın yanındayız, halkın hizmetkarıyız. Biz halkımız için varız, torunlarımız için varız."
Konuşmaların ardından, tesislerin toplu temel atma ve açılışları gerçekleştirildi.
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