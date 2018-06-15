"FETÖ, siyaset mühendisliğiyle bunları bir araya getirdi"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bu ittifak çatısı altındaki bir partinin genel başkanı televizyon ekranlarında 'Abdullah Gül'ün adaylığı bize söylendi.' diyerek bunu adeta ikrar etmiştir. 'Kim söyledi?' dendiğinde de bunu söylemekten içtinap etmiştir. Biz biliyoruz ki bu FETÖ'dür. FETÖ, bir siyaset mühendisliğiyle bunları bir araya getirmiştir." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa İl Dernekleri Federasyonunda (BİLDEF) yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir konjonktürden geçtiğini söyledi.

Siyasi, ekonomik ve ticari bakımdan Cumhuriyet tarihinin en güçlü dönemini yaşadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Yerli ve milli olanlar, 15 Temmuz'un ortaya çıkardığı sonuçla 7 Ağustos ruhunu tahkim ederek yeni Türkiye'nin yeni vizyonu için, bu bölgede derin köklere ulaşmak için bir birliktelik sağlamıştır. Bu birlikteliğin adı da 'Cumhur İttifakı'dır." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın şeffaf bir şekilde yapıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, bunun yasası ve görüşmelerinin de alenen gerçekleştiğini dile getirdi.