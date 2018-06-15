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"FETÖ, siyaset mühendisliğiyle bunları bir araya getirdi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 19:21 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Bu ittifak çatısı altındaki bir partinin genel başkanı televizyon ekranlarında 'Abdullah Gül'ün adaylığı bize söylendi.' diyerek bunu adeta ikrar etmiştir. 'Kim söyledi?' dendiğinde de bunu söylemekten içtinap etmiştir. Biz biliyoruz ki bu FETÖ'dür. FETÖ, bir siyaset mühendisliğiyle bunları bir araya getirmiştir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bu ittifak çatısı altındaki bir partinin genel başkanı televizyon ekranlarında 'Abdullah Gül'ün adaylığı bize söylendi.' diyerek bunu adeta ikrar etmiştir. 'Kim söyledi?' dendiğinde de bunu söylemekten içtinap etmiştir. Biz biliyoruz ki bu FETÖ'dür. FETÖ, bir siyaset mühendisliğiyle bunları bir araya getirmiştir." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa İl Dernekleri Federasyonunda (BİLDEF) yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir konjonktürden geçtiğini söyledi.

Siyasi, ekonomik ve ticari bakımdan Cumhuriyet tarihinin en güçlü dönemini yaşadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Yerli ve milli olanlar, 15 Temmuz'un ortaya çıkardığı sonuçla 7 Ağustos ruhunu tahkim ederek yeni Türkiye'nin yeni vizyonu için, bu bölgede derin köklere ulaşmak için bir birliktelik sağlamıştır. Bu birlikteliğin adı da 'Cumhur İttifakı'dır." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın şeffaf bir şekilde yapıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, bunun yasası ve görüşmelerinin de alenen gerçekleştiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bir de başında 'millet' olan ama milletle ilgisi alakası olmayan bir ittifak daha kurulmuştur. Seçim kararının alınmasından sonra bir gizli el demeyeceğiz artık... Bu ittifak çatısı altındaki bir partinin genel başkanı, televizyon ekranlarında 'Abdullah Gül'ün adaylığı bize söylendi.' diyerek bunu adeta ikrar etmiştir. 'Kim söyledi?' dendiğinde de bunu söylemekten içtinap etmiştir. Biz biliyoruz ki bu FETÖ'dür. FETÖ, bir siyaset mühendisliğiyle bunları bir araya getirmiştir ve bir ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için uğraşmıştır. Allah söyletiyor. Bazen ağzından kaçırıyorlar. Bunu başaramayınca bu defa hülle yoluyla milletvekili kiralama yöntemiyle başka bir takım atraksiyonlar içine girmişlerdir."

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin yeni bir döneme kapı aralayacağını kaydetti.

Muhalefetin, seçim yaklaştığında millete şirinlik yaptığını anlatan Çavuşoğlu, "Bir anda muhafazakar, vatan sevdalısı kesiliyorlar. Seçim bittikten sonra yine aslına dönüyorlar. Milleti sürekli horlayan, eleştiren, cahil gören bu kitle kaybedecektir. Birisi Metin Temel paşanın apoletlerini söküyor, birisi TİKA'yı kapatıyor. Ötekisi zaten kendinden geçmiş, ne yaptığını bilmiyor. Hepsi çıldırmış durumda. Hiç kimsenin ülke, vatan sevdası kalmamış. Açık ve net, hepsinin gözünü kan bürümüş. Daha dün CHP'li bir milletvekili, sosyal medya hesabından Suruç'taki katliamı kınamak yerine 'esnaf tepki gösterdi.' yazıyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğine geçen Çavuşoğlu, burada dernek üyeleriyle bayramlaştı.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa

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