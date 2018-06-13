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"FETÖ'cüler tamamen İnce'nin arkasında"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 12:33 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: - "Fetullah, 15 Temmuz kahramanı Türk milletinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkabilmek için önce Meral Akşener'i, şimdi de Muharrem İnce'yi avuçlarına aldı ve piyasaya sürdü" - "Bundan üç sene önce başörtülü kız kardeşinden utanan Muharrem İnce, bugün kız kardeşinin başörtüsünü meydanlarda malzeme olarak kullanıyor" - "(Kandil operasyonu) İnşallah tıpkı Afrin'de olduğu gibi terör, ininde imha edilecek. Kandil Dağı'nın tepesine, PKK'nın yuvalandığı yere Türk bayrağı dikilecek"

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Fetullah, 15 Temmuz kahramanı Türk milletinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkabilmek için önce Meral Akşener'i, şimdi de Muharrem İnce'yi avuçlarına aldı ve piyasaya sürdü." dedi.

Elitaş, Kayseri'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile TBMM'de uzun süredir görev yaptığını ve İnce'yi 15 yıldır tanıdığını belirtti.

"CHP'de yalan ve iftira deyince Muharrem İnce'nin eline kimse su dökemez." diyen Elitaş, eleştirilerine şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, iftira deyince akla gelen ilk isimdir, yalan ve iftira deyince de Muharrem İnce ilk akla geliyor. Aslında Muharrem İnce işin tabiatı gereği herkese iftira atıyor. Sanki birileri Muharrem İnce'nin miting alanında bindiği bisikleti 'camide bindi' diye gösteriyormuş. Yalan olur da bu kadar kuyruklusu olmaz. Bunu ancak Muharrem gibileri söyleyebilir. Sosyal medyada gırgır geçebilirler, geyik yapabilirler. Kaldı ki o bisiklete miting alanında bindiğini herkes biliyor. Muharrem İnce bir yalan ve iftira ekibi kurmuş. 'Bunlar nasıl Müslüman?' diyor. Bizim Müslümanlığımızı ölçme terazisi Muharrem İnce'nin elinde değil. Hiç kimsenin elinde değil."

Elitaş, "Sen 2009 yılında TRT'te başörtülü muhabir ya da kameraman çalışıyor mu diye TBMM'ye soru soracaksın, bugün kalkıp başörtülü kız kardeşini kürsüye çıkaracaksın. Bundan üç sene önce başörtülü kız kardeşinden utanan Muharrem İnce, bugün kız kardeşinin başörtüsünü meydanlarda malzeme olarak kullanıyor. Bunu bu millet biliyor. Herkes, kimin ne olduğunu çok iyi biliyor." diye konuştu.

İnce'nin, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili iddialarına ilişkin de Elitaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben de Muharrem İnce hakkında bir iddiada bulunuyorum. Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olmadan önce Fetullah Gülen'le görüşmek üzere bir ekip yolladı. Bu ekip, Fetullah Gülen tarafından Muharrem İnce'nin aday olması konusunda ikna edildi. Önce Meral Akşener'i tutuyorlardı, şimdi ise Meral Akşener'den vazgeçtiler. FETÖ'cüler tamamen İnce'nin arkasındalar. Fetullah, 15 Temmuz kahramanı Türk milletinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkabilmek için önce Meral Akşener'i, şimdi de Muharrem İnce'yi avuçlarına aldı ve piyasaya sürdü. Muharrem buna cevap versin. Bunu bana, kendisine çok yakın bir arkadaşım söyledi. Adını da 25 Haziran'dan sonra söyleyeceğim. Çünkü adamı linç edebilir. Muharrem İnce, Fetullahçı karşıtı olarak görünüp, Fetullah'a teslim olmuş birisidir."

- Kandil Dağı'na Türk bayrağı asılacak

Kandil operasyonu için yaklaşık bir yıldır hazırlık yapıldığını, ilgili bütün ülkelerle görüşüldüğünü aktaran Elitaş, "Milli Savunma Bakanımız, Amerika Birleşik Devletleri Milli Savunma Bakanı ile görüştü. Yine Irak'la aynı şekilde. İran Genelkurmay Başkanı ile görüşmeler yapıldı. Türkiye, çok uluslu büyük devletlerin itirazlarına rağmen 'Ben Türkiye'ye yapılan terör baskısına müsamaha gösteremem. Oradan Türkiye'ye atılan bombalara göz yumamam. Ya sen sustur ya da ben susturacağım' diyerek, Afrin'e kadar gitti ve güvenli bir bölge oluşturuldu. 4 bin kilometrekare alan teröristlerden temizlendi. Bu 4 bin kilometrekarelik alan İstanbul ya da Kocaeli kadar bir alan. Buralar temizlendikçe Suriyeli kardeşlerimizin de ülkelerine dönme yolları açılmış oluyor. Aynı şekilde Kandil de bize tehdit oluşturuyor ve temizlenecektir." diye konuştu.

Kandil'den Türkiye'ye yaklaşık 40 yıldır terör tehdidinin geldiğini vurgulayan Elitaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kandil'de yuva kurmaya çalışan, orayı eğitim alanı olarak kullanan ve Irak'taki siyasi boşluktan faydalanan terör örgütü, Türkiye'yi özellikle 2003 yılından itibaren aşırı derecede rahatsız etmeye ve insanlarımızı, askerlerimizi şehit etmeye, Kürt kardeşlerimize de hızlı bir şekilde zulüm etmeye başlamıştı. Şimdi yapılan diplomatik girişimler çerçevesinde Kandil'e önce hava operasyonları ardından da yakın bir zamanda kara operasyonu başlayacak. İnşallah tıpkı Afrin'de olduğu gibi terör, ininde imha edilecek. Kandil Dağı'nın tepesine, PKK'nın yuvalandığı yere Türk bayrağı dikilecek. Bundan sonra o bölgeden teröristlerin, katillerin, kalleşlerin gelmesine engel olacağız."

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