"FETÖ'cüler tamamen İnce'nin arkasında"

"Kılıçdaroğlu, iftira deyince akla gelen ilk isimdir, yalan ve iftira deyince de Muharrem İnce ilk akla geliyor. Aslında Muharrem İnce işin tabiatı gereği herkese iftira atıyor. Sanki birileri Muharrem İnce'nin miting alanında bindiği bisikleti 'camide bindi' diye gösteriyormuş. Yalan olur da bu kadar kuyruklusu olmaz. Bunu ancak Muharrem gibileri söyleyebilir. Sosyal medyada gırgır geçebilirler, geyik yapabilirler. Kaldı ki o bisiklete miting alanında bindiğini herkes biliyor. Muharrem İnce bir yalan ve iftira ekibi kurmuş. 'Bunlar nasıl Müslüman?' diyor. Bizim Müslümanlığımızı ölçme terazisi Muharrem İnce'nin elinde değil. Hiç kimsenin elinde değil."

Elitaş, "Sen 2009 yılında TRT'te başörtülü muhabir ya da kameraman çalışıyor mu diye TBMM'ye soru soracaksın, bugün kalkıp başörtülü kız kardeşini kürsüye çıkaracaksın. Bundan üç sene önce başörtülü kız kardeşinden utanan Muharrem İnce, bugün kız kardeşinin başörtüsünü meydanlarda malzeme olarak kullanıyor. Bunu bu millet biliyor. Herkes, kimin ne olduğunu çok iyi biliyor." diye konuştu.

İnce'nin, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili iddialarına ilişkin de Elitaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben de Muharrem İnce hakkında bir iddiada bulunuyorum. Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olmadan önce Fetullah Gülen'le görüşmek üzere bir ekip yolladı. Bu ekip, Fetullah Gülen tarafından Muharrem İnce'nin aday olması konusunda ikna edildi. Önce Meral Akşener'i tutuyorlardı, şimdi ise Meral Akşener'den vazgeçtiler. FETÖ'cüler tamamen İnce'nin arkasındalar. Fetullah, 15 Temmuz kahramanı Türk milletinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkabilmek için önce Meral Akşener'i, şimdi de Muharrem İnce'yi avuçlarına aldı ve piyasaya sürdü. Muharrem buna cevap versin. Bunu bana, kendisine çok yakın bir arkadaşım söyledi. Adını da 25 Haziran'dan sonra söyleyeceğim. Çünkü adamı linç edebilir. Muharrem İnce, Fetullahçı karşıtı olarak görünüp, Fetullah'a teslim olmuş birisidir."