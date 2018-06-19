"FETÖ'cülerin hepsi Akşener'e oy veriyor"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türk milleti Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kime oy verdiklerine baksın, neredeyse istisnasız biçimde FETÖ'cüler bir şehirde farklı taktik gütmemişler ise HDP açısından oraya oy veriyorlar. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e oy verenlerin hepsi FETÖ'cüdür demiyorum ama FETÖ'cülerin hepsinin Akşener'e oy verdiğini ifşa ediyorum." dedi. Akdağ, Erzurum'da "Star Şehir Buluşmaları" programı kapsamında İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Seçime doğru Türkiye" programına katıldı. Erzurum'un asker, medrese, zanaat ve hayvancılık şehri olduğunu aktaran Akdağ, "Bayrak, vatan ve ezan denildiğinde Erzurum'da her şey biter, ölmekse ölünür ve Erzurum 7'den 70'e her zaman bu ruhu yaşamış, göstermiştir. Erzurum muhafazakar, milliyetçi duruşların yanında olmuştur." dedi. - "Kılıçdaroğlu, İnce, Akşener ve Karamollaoğlu FETÖ'ye sahip çıkıyor" Gezi olaylarının ardından şer güçlerin FETÖ'yü ortaya çıkardığını söyleyen Akdağ, şöyle devam etti: "FETÖ yaklaşık 30-35 senedir kanser hücresi gibi bütün dokularımıza yayıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve o partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Akşener ve bir mirası reddeden haset ve menfaatinden dolayı, o koroya katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 17-25'ten sonra FETÖ'ye sahip çıkmıştır. Bazen bizi de suçluyorlar. Komşunuzu düşünün, yiyorsunuz, içiyorsunuz ama daha sonra bu komşunuzun bir çocuğun ırzına geçtiğini görseniz, onu tanıdıktan sonra selam vermez belki ona daha kötü şeyler yaparsınız. Şimdi bunlar FETÖ'yü tanıdıktan sonra sahip çıktılar ve FETÖ'nün gazetelerine polis gittiğinde CHP'li vekiller 'gazeteyi kapatamazsınız' diyerek kapılarında yattı."

Akdağ, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderlerinin ortak hareket ettiğini ifade ederek, bunun tesadüf olmadığını savundu. - "Katil saz çalsa ne olur, bağlama çalsa ne olur" Söz konusu parti liderlerinin 7 Haziran öncesi Selahattin Demirtaş'a güzellemeler yaptığını dile getiren Akdağ, "Kardeşim katil gitar çalsa ne olur, bağlama çalsa ne olur. Üstüne kan sıçramış PKK'nın talimatıyla hareket eden, 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen, milleti sokaklara davet ettikten sonra 53 kişinin katledilmesine yol açan birine '3-5 oy alırım' düşüncesiyle neden güzelleme yapıyorsunuz." diye konuştu. Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini en çok İsrail hükümeti başta olmak üzere FETÖ ve PKK'nın istediğini belirterek, muhalefetin amacının da bu yönde olduğunu savundu. Millet İttifakı'na oy verecek herkesi PKK'lı, FETÖ'cü ya da İsrail yanlısı olarak görmediklerinin altını çizen Akdağ, "Oy verdiğimizde fotoğrafın bütününe bakmak lazım, şer güçler nerede birleşmiş bunu görmek lazım. Biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra bunların karşısına öyle bir millet çıktı ki dünyada eşi benzeri yok. Adamların 40 senelik emekleri bir gecede bitti. Allah da nasip etti ve cesur kararlı yürekli liderimiz Erdoğan ile bu işin üstesinden geldik." dedi.