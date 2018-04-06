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FETÖ'den narkotikte "naylon başarı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: - "FETÖ zamanında narkotikte ikramiyeler için özellikle naylon iş çıkarılmış, oradan bir himmet yolu açmışlar" - "Uluslar arası arenalara çıktığımız zaman 'Aferin, uyuşturucuyla iyi mücadele yapıyorsunuz' diye sırtımızı sıvazlıyorlar, arkasından bütün uyuştucuları boca ediyorlar"

ALP ÖZDEN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ döneminde, narkotikte ikramiyeler için özellikle naylon iş çıkarıldığını, oradan bir himmet yolu açıldığını söyledi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yapan Soylu, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da uyuşturucu konusunda "daha büyük sahaya basılması" konusunda kendisinde belirgin bir hal oluşmaya başladığını söyledi.

Soylu, "Sahadan da böyle bilgiler geliyor direkt vatandaştan. Bizim İzleme ve Değerlendirme Sistemimiz var. Son analizler daha önce duyduklarımla beraber örtüşünce tedirgin olmaya başladım. Bizim şimdi oralarda ciddi tedbirler almamız gerekir ve işte oralarda iyi sosyal politikalar uygulamak lazım, kaptırmamak lazım." dedi.

FETÖ zamanında narkotikte özellikle naylon iş çıkarıldığını belirten Soylu, "İkramiyeler için naylon iş çıkarılmış, daha doğrusu oradan bir himmet yolu açmışlar." bilgisini verdi.

Soylu, uyuşturucuyla ilgili açıklamalarında maddi değer kullanmaktan kaçındıklarını, bu konuda medyanın da duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

-"Kontra propaganda problemimiz var"

Soylu, şöyle konuştu:

"Macun tüpten çıktı. Türkiye'de bir uyuşturucu meselesi olduğu belli, bunu artık örtmenin de çok büyük bir ehemmiyeti ve anlamı yok. Onun için yapmak gereken bu mücadeledeki farkındalığı iyi oluşturmak ve mücadeleyi gönüllendirmek. Önleyici tedbirleri almak ve sonraki süreci de gönüllendirmeye yönelik adımı sürekli teşvik etmek lazım. Bunu yaptığımız andan itibaren biz bu işin üzerinden geliriz çünkü bizde aile yapısı var. Ben aile yapısının buna çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünenlerdenim. Belki Avrupa’nın başka ülkelerinde anneyle baba arasında böyle bir ilişkiyi bile kuramazsınız. Herkesin bu konuda söyleyeceği bir söz, yapacağı bir iş, bir sivil toplum örgütünün atacağı bir adım vardır."

"Uluslar arası arenalara çıktığımız zaman 'Aferin, uyuşturucuyla iyi mücadele yapıyorsunuz.' diye sırtımızı sıvazlıyorlar. Arkasından bütün uyuşturucuları boca ediyorlar" ifadesini kullanan Soylu, "Ülkemizin maalesef, terörle mücadele de dahil olmak üzere bir kontra propaganda problemimiz var, bunu aşamıyoruz. Bu propagandayı onlara yapmak durumundayız. Biz haklıyız, güçlüyüz, elimiz sağlam ve yapmamız gerekenler var." dedi.

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narkotik naylon başarı Süleyman Soylu

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