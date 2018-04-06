ALP ÖZDEN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ döneminde, narkotikte ikramiyeler için özellikle naylon iş çıkarıldığını, oradan bir himmet yolu açıldığını söyledi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yapan Soylu, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da uyuşturucu konusunda "daha büyük sahaya basılması" konusunda kendisinde belirgin bir hal oluşmaya başladığını söyledi.

Soylu, "Sahadan da böyle bilgiler geliyor direkt vatandaştan. Bizim İzleme ve Değerlendirme Sistemimiz var. Son analizler daha önce duyduklarımla beraber örtüşünce tedirgin olmaya başladım. Bizim şimdi oralarda ciddi tedbirler almamız gerekir ve işte oralarda iyi sosyal politikalar uygulamak lazım, kaptırmamak lazım." dedi.

FETÖ zamanında narkotikte özellikle naylon iş çıkarıldığını belirten Soylu, "İkramiyeler için naylon iş çıkarılmış, daha doğrusu oradan bir himmet yolu açmışlar." bilgisini verdi.