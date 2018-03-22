"FETÖ'nün bütün kodları deşifre edilmeli"

"15 Temmuz, bu zorlamaya çok ciddi bir direnç katmış gibi görünüyor. Herkesin açıklama yaparken çok dikkatli olmasını gerektirecek bir süreçten geçiyoruz. Özellikle dini değerler adına. Zira her şeyi, değerleri yozlaştırma zemininde ve etkili bir malzemeye dönüştürmeye çalışan sinsi mahfiller var. Konuşmaları, konuşulduğu zamanın ruhundan hatta metnin içeriğinden kopararak, hiç ait olmadıkları anlam dünyasına taşıyanlar, çok belli ki bir kaos derdindeler. Bu, bir üst akıl marifetiyle ve bizim içimizdenmiş gibiler tarafından uygulanan bir oyun. Nereden tartışmayı başlatacaklarını iyi bilmelerinin sebebi de hainleri içimizden seçmeleriyle ilgili.

Günümüzde değerlerin yapı sökümüne uğratılarak yozlaştırıldığını kaydeden Öz, tarihte belirli bir usulle ele alınmış ve uzlaşılmış her meselenin, usulsüz bir zeminde yeniden tartışmaya açılarak reytinge kurban edildiğini belirtti.

Karma karışık hale getirilmiş bir dini hayatı özellikle genç nesillere terk ettirip, seküler bir anlayışa taşımak amacında olanlar, daha sonra istedikleri gibi şekillendirecekleri ve istedikleri amaç için de kullanabilecekleri bir toplum istiyor. Bütün sergilenen tiyatronun amacı bu ama buna asla müsaade etmeyeceğiz. Oynanmak istenen her oyunun farkındayız ve bütün şifrelerini çözebilecek öngörü ve tecrübeye de sahibiz. Tarihimizi yani bu günümüzü anlamlı kılan dünümüzü, artık çok daha yüksek bir algıyla bilincimize alıyoruz."

- "FETÖ zihin bulandırma faaliyetlerine devam edecektir"

FETÖ'nün 15 Temmuz sonrasında bir terör örgütü olduğunun açıkça ortaya çıktığını bildiren Öz, FETÖ yapılanmasının bütün yönleriyle ele alınarak, bu habis yapının bütün kodlarının deşifre edilmesi gerektiğini vurguladı.

Öz, bu anlamda sosyologlar, sosyal psikologlar, siyaset bilimciler ve tarihçilere büyük görevler düştüğünü belirterek, FETÖ'nün bundan sonra da faaliyetlerine devam edememesi için bütün fikri ve zihni altyapısının çökertilmesi gerektiğine dikkati çekti.