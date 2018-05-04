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FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik Ankara merkezli soruşturmada 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 32'si yakalandı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 09:28 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik Ankara merkezli soruşturmada 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 32'si yakalandı.


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