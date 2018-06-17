Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Ben FETÖ'ye çakıyorum, 'Dur çakma' diyor. FETÖ'ye paravan oluyor, böyle bir şey olur mu? 15 Temmuz'da neredeydiniz? Önce onun cevabını verin. 'Yurtta sulh, yurtta sulh, 15 Temmuz'da başbakan olacağım.' FETÖ'cüsün, FETÖ'cüsün. Bunu söyleyince niye zorunuza gidiyor?" dedi. Çavuşoğlu, Bursa Trabzon Dernekler Federasyonu bayramlaşmasında, Türkiye'nin son 16 yılda yüzde 5,7 ortalamayla büyüdüğünü söyledi. AK Parti'nin milletin çizdiği istikametten ayrılmadığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin son 16 yılda her türlü badireye rağmen 3,7 kat büyüdüğünü ve büyümesini sürdüreceğini ifade etti. Birilerinin geçmişe özlem duyduğunu, vesayetli yılları özlediğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Bu millet son 200 yıldır her defasında aynı delikten sokuluyor. Ben bunları söyleyince birilerinin ağrına gidiyor. Gitsin, bu benim davam. Dert konuşturuyor beni. Benim çocuğum var, sizin çocuklarınız yok mu? Bu ülke tarihte şanlı bayrağını burçlara dikmemiş mi? Kardeşim niye biz zelil halinde olalım. Adam 'arabayı durduracağım' diyor beş cümle sonra Almanya'daki araba fabrikasına methiyeler düzüyor. Kendisinde olmasını istemediği bir şeyi söylüyor ama başkasında olanla övünüyor. Bu zillet hali. Bu ülkeye yabancı olma hali. Bu ülkeye ait olmama, bu milleti sevmeme hali. Bunun başka bir izahı var mı?"

- "Bu nasıl Türkiye sevdası?" Çavuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylığını açıkladıktan sonra Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gittiğini anımsatarak, "Ne zamandan beri CHP'nin akıl hocası oldu ya Selahattin Demirtaş. Hadi o gitti. Karşı çatının altında bulunanların tamamı dizini dövüyor. 'Selahattin Demirtaş neden içeride?' Yalan mı? Ben söyleyince kızıyorlar." dedi. Hepsinin bir araya gelerek Selahattin Demirtaş için ağladığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi dağdan Türkiye'ye meydan okuyor. Görüyor musunuz fotoğrafı? Taşlar nasıl yerine oturuyor görüyor musunuz? Bu nasıl Türkiye sevdası? Biz nasıl güveneceğiz bunlara? 40 yıldan bu yana gencecik fidanların toprağa düştüğü bir süreçte biz teröristlerle kıyasıya mücadele veriyoruz. Bunların yurt içinde başını kaldırmasına müsaade etmiyoruz. Yurt dışında girdiği deliklere giderek gerekeni yapıyoruz. Siz bundan niye rahatsızsınız? Afrin'e gidiyoruz, 'kalabalık, gitme.' Kandil'e gidiyoruz, 'Orada kimse yok, gitme.' Bir karar ver ya sen kimden yanasın."