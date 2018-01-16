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Fevzi ElCüneydi: “Fotoğrafta kimin kimden korktuğu belli”

POLİTİKA HABERLERİ | 16.01.2018 23:51 | Son Güncelleme 8 saat önce

İSTANBUL, (DHA) - İSRAİL askerleri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Cüneydi, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 3 günlük etkinlik kapsamında, İstanbul'a geldi. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği programa katılarak gözaltı sürecini anlatan Cüneydi, hafızalara kazınan fotoğrafını hapishaneden çıktıktan sonra fotoğrafını gördüğünü ve kendisinin onlardan değil, onların kendisinden korktuğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Batı Şeria'da talimatı protesto eden ve çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi Esenler'de düzenlenen ‘Kudüs Gecesi' programına katıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda yaşadıklarını anlatan Cüneydi'yi dinlemeye gelen yüzlerce vatandaş duygusal anlar yaşadı.

II. Abdülhamid'i Çemberlitaş'taki kabri başında dualarla andıktan sonra katıldığı ‘Kudüs Gecesi' programında yaşadıklarını anlatan Cüneydi, ABD'nin Kudüs kararına tepki göstermek için arkadaşlarıyla birlikte protesto yaptıkları sırada İsrail askerlerinin saldırısına uğradığını kaydetti. Askerlere direnmeye çalıştığı sırada omzuna silahlarla defalarca vurulduğunu dile getiren Cüneydi, omzunda çok sayıda kırık meydana geldiğini ifade etti. 10 dakika boyunca kesintisiz şiddet gördükten sonra bayıldığını belirten Cüneydi, gözlerini hapishanede açtığını belirtti.

"TAŞI SİZE DEĞİL, ÜLKEMİ İŞGAL EDENLERE ATIYORUM”

Cüneydi, hafızalara kazınan fotoğrafı ve gözaltında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Fotoğrafımı hapishaneden çıktıktan sonra gördüm. Gözaltındayken bana çok fazla soru sordular. Özellikle bana neden onlara taş attığımı sordular. Ben de onlara ‘Ben taşı size değil, ülkemi işgal edenlere atıyorum. Eğer ülkemi siz işgal ediyorsanız evet o taşı size attım. Ben ailemle vatanımda yaşıyorum ve vatanımı asla terk etmem. Çünkü burası Müslümanların topraklarıdır' dedim.”

Hapishanede yatan diğer Filistinli abilerinin kendisine destek çıktığını belirten Cüneydi, onların kendisine ‘Biz değil, onlar hapishanede. En yakın zamanda işgal altındaki değil, özgür vatanımıza çıkacağız. Mescid-i Aksa'da namazımızı kılacağız” dediğini ve bu sayede kendisini daha güçlü hissettiğini kaydetti. İsrail askerlerinin kırık omzuna müdahalede bulunmadıklarını söyleyen Cüneydi, ilk müdahalesinin hapishaneden çıktıktan sonra yapıldığını dile getirdi.

"BİZ SİZİ, SİZİN BİZİ SEVDİĞİNİZDEN DAHA ÇOK SEVİYORUZ”

Esenler halkına 2 mesajının olduğunu söyleyen Cüneydi, "Evet, siz bizi seviyorsunuz; ama biz sizi sizin bizi sevdiğinizden daha çok seviyoruz. Bunu unutmayın. İkinci mesajım ise; Filistin davası sadece bizim değil; sizin, dünyanın, tüm Müslüman âleminin davasıdır. Çünkü o topraklar mukaddes ve kutsal topraklardır. Allah'ın izniyle hep kardeş olarak kalacağız. Bu davaya sahip çıkarsak eğer namazımızı hep birlikte Mescid-i Aksa'da kılacağız” diye konuştu.

"İNGİLİZLERİN 100 YIL ÖNCE YAPTIĞI OYUN ERDOĞAN'IN ALEYHİNE DÖNDÜ”

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise yaptığı kürsü konuşmasında şunları kaydetti:

"İstanbul'da öyle bir imza atalım ki 100 yıl önce Abdülhamit Han'ın söylediği gibi yeniden İstanbul'da deklare edelim ve "Kudüs'ü Filistin'in başkentidir” diyelim istedik. Bütün İslam dünyası bu deklarasyona imza atarak Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdı. 100 yıl önce İngilizlerin yaptığı oyun 100 yıl sonra İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine geri döndü.”

Göksu, Fevzi El-Cüneydi ile ilgili de, "Sevgili kardeşimiz çok güzel bir cümle kullandı. Seni aldıklarında korktun mu dediğinde o resimde göründüğünüz gibi ‘korkan ben değilim; korkan İsrail askerleridir' dedi.”

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