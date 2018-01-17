Fevzi ElCüneydi: “Fotoğrafta kimin kimden korktuğu belli” (YENİDEN)

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Batı Şeria'da talimatı protesto eden ve çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi Esenler'de düzenlenen ‘Kudüs Gecesi' programına katıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda yaşadıklarını anlatan Cüneydi'yi dinlemeye gelen yüzlerce vatandaş duygusal anlar yaşadı.

"Fotoğrafımı hapishaneden çıktıktan sonra gördüm. Gözaltındayken bana çok fazla soru sordular. Özellikle bana neden onlara taş attığımı sordular. Ben de onlara ‘Ben taşı size değil, ülkemi işgal edenlere atıyorum. Eğer ülkemi siz işgal ediyorsanız evet o taşı size attım. Ben ailemle vatanımda yaşıyorum ve vatanımı asla terk etmem. Çünkü burası Müslümanların topraklarıdır' dedim.”

Hapishanede yatan diğer Filistinli abilerinin kendisine destek çıktığını belirten Cüneydi, onların kendisine ‘Biz değil, onlar hapishanede. En yakın zamanda işgal altındaki değil, özgür vatanımıza çıkacağız. Mescid-i Aksa'da namazımızı kılacağız” dediğini ve bu sayede kendisini daha güçlü hissettiğini kaydetti. İsrail askerlerinin kırık omzuna müdahalede bulunmadıklarını söyleyen Cüneydi, ilk müdahalesinin hapishaneden çıktıktan sonra yapıldığını dile getirdi.

"BİZ SİZİ, SİZİN BİZİ SEVDİĞİNİZDEN DAHA ÇOK SEVİYORUZ”

Esenler halkına 2 mesajının olduğunu söyleyen Cüneydi, "Evet, siz bizi seviyorsunuz; ama biz sizi sizin bizi sevdiğinizden daha çok seviyoruz. Bunu unutmayın. İkinci mesajım ise; Filistin davası sadece bizim değil; sizin, dünyanın, tüm Müslüman âleminin davasıdır. Çünkü o topraklar mukaddes ve kutsal topraklardır. Allah'ın izniyle hep kardeş olarak kalacağız. Bu davaya sahip çıkarsak eğer namazımızı hep birlikte Mescid-i Aksa'da kılacağız” diye konuştu.

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