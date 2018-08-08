Feyzioğlu: Avukatlarımıza, hâkimlerimize, savcılarımıza güveniyoruz

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu, “Kürsüden siyaset yapan hâkim de istemiyoruz, siyasetin telkin ve tavsiyesine açık hâkim de istemiyoruz. Avukatlarımıza, hâkimlerimize, savcılarımıza güveniyoruz” dedi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, birliğin kuruluşunun 49’uncu yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Feyzioğlu, 49 yıldır hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı ve savunma hakkı için mücadele ettiklerini belirterek, “Yargının bağımsızlığına, tarafsızlığına ve güvenilirliğine ilişkin toplumdaki büyük güvensizlik en büyük sorunumuz. Türkiye’nin on binlerce namuslu, çalışkan, fedakâr avukatının, hâkiminin, savcısının olmasına rağmen, sistemin, siyasetin müdahalesine açık olması güvensizlik yaratıyor. Bu da iş takipçilerinin halkın gözünde alınteriyle görevini yapan avukatlara karşı haksız rekabetine yol açıyor” dedi.
‘SORUNLAR SAYMAKLA BİTMİYOR’
Yorgıda sorunların saymakla bitmediğini belirten Feyzioğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Kürsüden siyaset yapan hâkim de istemiyoruz, siyasetin telkin ve tavsiyesine açık hâkim de istemiyoruz. Avukatlarımıza, hâkimlerimize, savcılarımıza güveniyoruz. Ancak kişisel güvence yetmiyor, sisteme güvenmek istiyoruz. Son günlerde yaşadığımız pek çok sıkıntılı durum da güvenilir bir sistem kurmanın Türkiye için bir milli birlik, beraberlik ve beka meselesi olduğunu ispatlamıştır. Barolar eliyle yürüyen bir sosyal devlet hizmeti olan adli yardım ücretlerinin maliye tarafından çok geç yatırılması ve adil yargılama hakkının vazgeçilmezi olan, yıllarca devam eden CMK avukatlarının ücretlerinin birkaç yüz lira seviyesinde olması, bu hizmetleri avukatlar için angarya haline getiriyor. Koskoca başkentin devlet kurumları ve belediye arasındaki anlamsız çekişme ve bürokrasi sebebiyle tek parça bir adliyeden yoksun olması ve ne zaman, nereye temel atılacağının dahi bilinmemesi sadece avukatlar için değil, hak arayan vatandaşlar için de çekilmez hale gelmiş bir eziyete dönüşmüş durumda. Sorunlar saymakla bitmiyor. Bakanlık ve Türkiye Barolar Birliği’nin birlikte çalışarak karşılıklı anlayış içerisinde hiçbiri çözümsüz olmayan sorunlara doğru tespitlerle doğru çözümler getirmesi mümkün.”
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