HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Fezlekenin gelmesini kendim talep ettim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: - "Beraatimin bütün koşullarının oluştuğu bir davaya ilişkin, milletvekili olmam dolayısıyla yargılamanın durması kararı verilmiştir. Ancak yargılamanın devamını istedim. Dolayısıyla fezlekenin gelmesini kendim talep ettim"

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, beraatinin bütün koşullarının oluştuğu bir davada, milletvekili olması dolayısıyla yargılamanın durması kararı verildiğini ancak yargılamanın devamını istediğini belirterek, hakkındaki fezlekenin Meclise gönderilmesini kendisinin talep ettiğini söyledi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sözlerine, İsrail'in Gazze katliamını kınayarak başladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın, dün, 11 bin 551 personel alımı yapacaklarını açıkladığını anımsatan Erdem, 2,5 yıldır bu konuda mücadele verdiklerini ifade etti.

Erdem, "Gerek gıda mühendisi gerek ziraat mühendisi gerek veteriner hekimleri kadro talebimiz nihayet sonuç bulmuştur. Bunun için Sayın Bakan'ımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Bu bölümlerden mezun olan hala binlerce işsiz mühendis ve veteriner hekim bulunduğuna dikkati çeken Erdem, "Milletimizin sağlıklı gıda üretmesi ve tüketmesi, hayvansal besinlerin sağlıklı biçimde yeterince üretilebilmesi, su ürünlerinin en ekonomik biçimde millete ulaştırılabilmesi, ülke ekonomisinin gelişmesi, doğru tarım ve hayvancılık politikalarının izlenmesi amacıyla, ziraat, gıda, su ürünleri mühendisleri, veterinerler, tekniker ve teknisyenler mutlaka istihdam edilmelidir." diye konuştu.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'ndaki akademisyenlerin daimi kadroya geçirilmesiyle ilgili de karar alındığını dile getiren Erdem, bu konuyu da gündemde tuttuklarını, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a teşekkür ettiklerini söyledi.

Erdem, "MHP olarak milletimizin haklı taleplerinin her zaman takipçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Arzu Erdem, dokunulmazlığının kaldırılması yönünde Meclise bir fezleke geldiğinin anımsatılması üzerine, "Dolandırıcılıktan 19 ayrı davası bulunan bir dolandırıcının mağdur ettiği insanlardan biriyim. Uzun süreden beri devam eden ve beraatimin bütün koşullarının oluştuğu bir davaya ilişkin, milletvekili olmam dolayısıyla yargılamanın durması kararı verilmiştir. Ancak gerekli yerlere başvurdum ve yargılamanın devamını istedim. Dolayısıyla fezlekenin gelmesini kendim talep ettim." dedi.

Erdem, mağduriyetinin, bir yaprak çekinin çalınması sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

PARTNERSaldırı anı saniye saniye görüntülendiSaldırı anı saniye saniye görüntülendi
Kayseri'de CHP’den 'Kudüs' protestosuKayseri'de CHP’den 'Kudüs' protestosu
Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Vaizi ile görüştü //FotoğrafErdoğan İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Vaizi ile görüştü //Fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arzu Erdem dolandırıcı fezleke Istihdam MHP ÖYP

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan peş peşe Merkel, Ruhani ve Putin ile Kudüs'ü görüştü

Erdoğan peş peşe Merkel, Ruhani ve Putin ile Kudüs'ü görüştü

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!

MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!

Bakan Veysel Eroğlu'dan çağrı: Anneler ninni söylerken hedef 2071 desin

Bakan Veysel Eroğlu'dan çağrı: Anneler ninni söylerken hedef 2071 desin

Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.