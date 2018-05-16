Bu bölümlerden mezun olan hala binlerce işsiz mühendis ve veteriner hekim bulunduğuna dikkati çeken Erdem, "Milletimizin sağlıklı gıda üretmesi ve tüketmesi, hayvansal besinlerin sağlıklı biçimde yeterince üretilebilmesi, su ürünlerinin en ekonomik biçimde millete ulaştırılabilmesi, ülke ekonomisinin gelişmesi, doğru tarım ve hayvancılık politikalarının izlenmesi amacıyla, ziraat, gıda, su ürünleri mühendisleri, veterinerler, tekniker ve teknisyenler mutlaka istihdam edilmelidir." diye konuştu.

Erdem, "Gerek gıda mühendisi gerek ziraat mühendisi gerek veteriner hekimleri kadro talebimiz nihayet sonuç bulmuştur. Bunun için Sayın Bakan'ımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın, dün, 11 bin 551 personel alımı yapacaklarını açıkladığını anımsatan Erdem, 2,5 yıldır bu konuda mücadele verdiklerini ifade etti.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, beraatinin bütün koşullarının oluştuğu bir davada, milletvekili olması dolayısıyla yargılamanın durması kararı verildiğini ancak yargılamanın devamını istediğini belirterek, hakkındaki fezlekenin Meclise gönderilmesini kendisinin talep ettiğini söyledi.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'ndaki akademisyenlerin daimi kadroya geçirilmesiyle ilgili de karar alındığını dile getiren Erdem, bu konuyu da gündemde tuttuklarını, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a teşekkür ettiklerini söyledi.

Erdem, "MHP olarak milletimizin haklı taleplerinin her zaman takipçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Arzu Erdem, dokunulmazlığının kaldırılması yönünde Meclise bir fezleke geldiğinin anımsatılması üzerine, "Dolandırıcılıktan 19 ayrı davası bulunan bir dolandırıcının mağdur ettiği insanlardan biriyim. Uzun süreden beri devam eden ve beraatimin bütün koşullarının oluştuğu bir davaya ilişkin, milletvekili olmam dolayısıyla yargılamanın durması kararı verilmiştir. Ancak gerekli yerlere başvurdum ve yargılamanın devamını istedim. Dolayısıyla fezlekenin gelmesini kendim talep ettim." dedi.

Erdem, mağduriyetinin, bir yaprak çekinin çalınması sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

