Figen Yüksekdağ, Diyarbakır'da yargılanacak

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, 2014 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde katıldığı bir taziyede yaptığı konuşma ve Lice'de ele geçirilen bir ajandada bulunan not nedeniyle, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıl hapis istemiyle açılan dava Diyarbakır ve Ankara mahkemeleri arasında yetki uyuşmazlığı nedeniyle Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, Yüksekdağ'ın Diyarbakır'da yargılanmasına karar verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında yürütülen soruşturma sonunda 11 Ekim 2017 tarihinde hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, 19 Ağustos 2014 günü Lice ilçesinde bulunan PKK/KCK terör örgütünün sözde şehitlik olarak adlandırdığı yerdeki yapıların yıkılması için düzenlenen operasyonda, Mehdin Taşkın'ın ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Figen Yüksekdağ'ın, Taşkın için kurulan taziye evine giderek, burada PKK ve HPG flamasının bulunduğu fotoğraf önünde konuşma yaptığını belirten savcı, 15 Ekim 2015 günü aynı bölgede yapılan operasyonda bazı örgütsel dökümanlar bulunduğunu kaydetti. Dökümanlar arasındaki bir ajandada yazılan bir yazının altında şüpheli Figen Yüksekdağ'ın HDP Eş Genel Başkanı olarak isminin olduğu kaydedildi. Şüphelinin, olay tarihinde PKK/KCK terör örgütünün ve uzantısı HPG'nin sözde flaması ile Mehdin Taşkın isimli kişinin cenazesinde konuşma yaptığını belirten savcı, Yüksekdağ'ın örgütün sözde şehitlik olarak inşa etmeye çalıştığı alandaki anı defterine ölen Mehdin Taşkın ve diğer örgüt üyelerinin eylemlerine sahip çıktığına, bu kişileri şehit olarak nitelendirdiğine ilişkin yazılar yazdığını kaydetti. Savcı, Yüksekdağ'ın düşünce ve kanaat açıklaması sınırını aşacak şekilde PKK/KCK silahlı terör örgütü ve örgüt üyelerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterecek ve övecek nitelikte konuşma yaparak ve yazı yazarak terör örgütü propagandası yaptığını ifade etti.

İddianameyi kabul eden Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ekim 2017 tarihli kararında; Yüksekdağ'ın milletvekili olması nedeniyle yargılama yetkisinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verdi. Dosyanın gönderildiği Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi ise Yüksekdağ'ın eylemlerinin Diyarbakır'ın Lice ilçesinde işlendiğini ve sanığın milletvekilliğinin 21 Şubat 2017 tarihinde TBMM tarafından düşürüldüğünü kaydetti. İddianamenin hazırlandığı ve yetkisizlik kararı verildiği tarihte sanığın milletvekili sıfatının bulunmadığını belirten mahkeme, Ankara mahkemelerinin yetkili olabilmesi için sanığın milletvekilliğinin devam etmesi gerektiğini kaydetti. Aksi halde, milletvekilliği dönemi içinde suç işleyen ve milletvekili sıfatı ortadan kalkmış olan herkesin yargılamasının Ankara'da yapılması sonucu doğacağını vurgulayan mahkeme, yetkili mahkemenin Diyarbakır olduğunu belirterek, karşı yetkisizlik kararı verdi.

Ankara ve Diyarbakır mahkemeleri arasında yetki uyuşmazlığı doğması nedeniyle, dosya yargılama yerinin belirlenmesi için Yargıtay 5'inci Dairesi'ne gönderildi.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçesini yerinde bularak, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisizlik kararını kaldırdı. Dosya yeniden Diyarbakır'a gönderilirken, Yüksekdağ'ın yargılamasının önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.