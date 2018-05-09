"Fiili sataşmalara zemin hazırlayan formatlardan kaçınılmalı"

Yapımlarda eğlence yerine amacına yönelik eğitim ve öğreticiliğin hedefte tutulması; izleyici kitlesinin büyük çoğunluğunun kadınlardan oluştuğundan hareketle izleyicinin kolayca anlayacağı, akılda kalıcı mesajları verecek yetkinlikte uzman konukların stüdyoda bulundurulması istenerek şunlar kaydedildi:

"Muhtelif yayın kuruluşlarında yayınlanan programlar, sunucu ve katılan kişiler açısından özel hayatın ifşası, öz yaşam öykülerinin duygu sömürüsü aracı haline getirilmesinin önüne geçilmeli, evlilik ve aile hayatının itibarını yüceltici söylemler teşvik edilmelidir. Programların 'aile dostu yapım' olup olmama noktasında değerlendirmeye tabi tutmaya yönelik bazı kriterlerin belirlenerek Kültür ve Turizm Bakanlığınca sinema filmlerine yönelik verilen teşviklere benzer şekilde ekonomik teşvikler ve ödüllendirme mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Firmaların 'aile dostu yapım'lara reklam verme konusundaki tercihlerinin reklam konusu ürünün marka değerinin değerlendirilmesi noktasında da belirleyici olacağı bir model oluşturulmalıdır. Televizyon ve radyo programlarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sürekli olarak yeniden üretilmesine ve ahlaki değerlerin erozyona uğramasının sonuçlarına ilişkin kamu spotları yayınlanmalıdır. Özellikle ve öncelikle çocuklarda erken yaşlardan başlamak üzere medya okuryazarlığının kazandırılmasının önem arz ettiği için medya okuryazarlığının geliştirilmesi için çalışmalara hız verilmelidir."